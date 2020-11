annonse

annonse

Det skapte sterke reaksjoner da Fox News som første mediekanal allerede 4. november erklærte at Arizona var vunnet av Joe Biden. Da var bare 73 prosent av stemmene talt opp.

På det tidspunktet i opptellingen ledet Biden med 53 prosent av stemmene mot Trumps 45 prosent, i antall stemmer omlag 190.000. Trump-kampanjen protesterte, og andre mediekanaler avventet.

I de 10 dagene siden valget var over har de resterende stemmene blitt talt opp, og som Trump-kampanjen annonserte, har de vektet i favør Trump. Bidens ledelse har derfor sunket. Den 6. november var Joe Bidens forsprang nede i knapt 44.000 stemmer, en forskjell på 1,4 prosentpoeng, og det gjensto fortsatt å telle rundt 250.000 stemmer.

Les også: Full omtelling av stemmer beordret i Georgia – 234 sider med angivelig dokumentasjon på juks innlevert i Michigan

Tirsdag kveld denne uken har Bidens ledelse falt til 12.813 stemmer (0,35 prosent) og det gjenstår å telle ca 46.700 stemmer, melder Breitbart. Det innebærer at Trump må ta 64 prosent av de gjenværende stemmene for å vinne Arizona og dets 11 valgmenn.

I opptellingen frem til nå har Trump ikke klart å ta fullt 64 prosent av de sent opptalte stemmene. I den siste stemmedumpen fra Maricopa i Arizona fikk han 56,36%.

new Maricopa ballots reported:

Biden: 2,213 votes (41.83%)

Trump: 2,982 votes (56.36%)

Biden lead in Arizona: 12,813

Pres. Trump is running out of ballots to catch up given what's outstanding at this point.

— Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) November 11, 2020