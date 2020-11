annonse

annonse

President Trump har fortalt venner at han ønsker å starte et digitalt medieselskap for å gå i strupen på Fox News.

Axios melder at flere Trump-rådgivere mener at Fox News gjorde en stor tabbe da mediekanalen erklærte Bidens valgseier i Arizona. Beslutningen skal ha gjort Trump rasende, og han har nå noe håndfast å bruke i sine angrep for å undergrave den konservative mediekanalen.

– Han planlegger å ødelegge Fox. Ingen tvil om det, sa en anonym kilde med detaljert kunnskap om Trumps intensjoner.

annonse

Planen

Det har vært mye spekulasjoner om at Trump ønsker å starte en kabel-TV-basert mediekanal, men det er dyr og tidskrevende affære. Trump skal nå i stedet vurdere en digital internett-basert mediekanal, som vil være en mye billigere og raskere måte å komme i gang på.

Trump vil fokusere på Make America Great Again (MAGA)-fans. Mange av disse er for øyeblikket Fox News-seere, så han sikter på å erstatte nettverket som deres viktigste nyhetskilde. Trumps digitale tilbud vil sannsynligvis kreve en månedlig avgift, på samme måte som Fox News, som tar 5,99 dollar i måneden for sin streamingtjeneste.

annonse

Trumps omfattende database med e-poster- og mobiltelefonkontakter – lister som blir omtalt som blant de mest verdifulle i amerikansk politikk – vil være en stor fordel i oppstartsfasen. Trump skal personlig fokusere på å undergrave Fox News under taler fremover.

– Han kommer til å bruke mye tid på å gå i strupen på Fox, sa kilden.

Ikke som før

Trump har i økende grad klaget over at Fox News ikke er som før, blant annet intervjuer mediekanalen flere demokrater enn den pleide å gjøre. Trump har ved flere anledninger gitt stikk til Fox News ved å promotere andre konservative nyhetsmedier, som One America News og Newsmax.

I sitt til nå siste offentlige intervju – på valgdagen – med «Fox & Friends», var Trump klar i sin tale:

– Fox har forandret seg mye. Noen sa: Hva er den største forskjellen mellom dette og for fire år siden?

annonse

– Jeg sier Fox. Jeg klager ikke, jeg forteller bare folk. Det er en av de største forskjellene dette valget sammenlignet med det forrige.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474