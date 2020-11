annonse

Ayman al-Zawahiri, terrorgruppen al-Qaidas øverste leder, skal ha dødd av naturlige årsaker i sitt egen hjem på et ikke-avslørt sted.

Det er Hassan Hassan, ekspert på jihadister og terrorister, samt redaktør i Newlines Magazine og direktør på tenketanken Center for Global Policy (CGP), som først meldte om dødsfallet på Twitter. Han hevder å ha sikre relativt kilder.

So take this news as you will, but I wouldn’t post it if it’s just a rumor. It is making the rounds in jihadi close circles, and at least some are treating it as confirmed news.

— Hassan Hassan (@hxhassan) November 13, 2020