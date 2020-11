annonse

annonse

NBC, CNN og New York Times har kåret vinneren i de to siste delstatene som manglet, noe som gir et endelig resultat på 306 valgmenn for Joe Biden.

Nå er det klart at Biden ender opp med 306 valgmenn, ifølge NBC, CNN og New York Times, som er like mange som Donald Trump fikk da han vant mot Hillary Clinton i 2016. Da var det imidlertid to valgmenn som «hoppet av», slik at Trump til slutt fikk 304 stemmer da valgmennene sa sitt.

Denne gangen ender Trump opp med 232 valgmenn ifølge NBCs siste oversikt.

annonse

CNN kårer også Biden til vinner i Georgia og Trump i North Carolina, og dermed har også CNN kåret en vinner i samtlige delstater. Det samme har New York Times gjort fredag, ifølge NTB.

Andre medier, som nyhetsbyrået AP, har ennå ikke kåret en vinner i de to delstatene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474