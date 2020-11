annonse

Påtroppende president Joe Biden har ennå ikke fått kontakt med Senatets flertallsleder Mitch McConnell om overgangsperiode, ifølge NTB.

McConnell er en av flere av Republikanerne som ennå ikke har godtatt Biden som vinneren av vaglet. Fredag sier Bidens talsperson Jen Psaki at de ennå ikke har vært i kontakt med McConnell om hvordan overgangsperioden skal se ut.

Hun sier at Biden og McConnell har et forhold som strekker seg langt tilbake i tid, og at de ikke trenger å bli kjent med hverandre før de kan sette i gang med et samarbeid.

Biden leiren skal ifølge Psaki ikke ønske «food fight» for å sette overgangsperioden i gang, men at de trenger å få tilgang til etterretningsinformasjon for «å forberede oss på å styre landet».

