annonse

annonse

Migrasjon utgjør ikke en terrortrussel, påstår EUs innenrikskommissær Ylva Johansson.

Fredag skulle EUs innenriksministre diskutere kommisjonens forslag til ny migrasjonspakt. I stedet havnet kampen mot terror øverst på dagsordenen, i kjølvannet av angrepene i Frankrike og Østerrike den siste tiden. Det rapporterer NTB.

Ministrene skal vedta en felles uttalelse på møtet, og i den er tidligere ordvalg som omtaler islam og migrasjon tonet ned eller fjernet helt.

annonse

– Religion er ingen trussel. Terrorister er derimot en trussel. Og terrorister kan basere sitt forvridde verdensbilde både på ekstrem islamisme og på høyreekstremisme – og begge deler må bekjempes, sa innenrikskommissær Ylva Johansson før møtet.

Hun er også skeptisk til en mulig EU-organisert imamutdanning.

– Jeg har litt vanskelig for å se for meg at det skal være en EU-oppgave å utdanne religiøse ledere. Men i forslaget til uttalelse uttrykkes det støtte til at man gir utdannelse i medlemslandene, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474