664 prosent flere enn i fjor.

De siste dagene har det kommet over 2.000 båtmigranter fra Nord-Afrika til havnebyen Arguineguín på Gran Canaria.

Det sprer frykt for at en ny flyktningkrise er under oppseiling, som da migranter og flyktninger strømmet havveien fra Tyrkia til Hellas i 2015, skriver Al-Jazeera.

De 2.000 kommer på toppen av en strøm av migranter som har kommet til øya de siste ukene.

Sover å gata

I havnebyen Mogán sover angivelig flere hundre på gata. 1.500 skal være losjert i teltleire og rundt 5.000 skal være losjert i tomme hotell på øya, som er tom for turister på grunn av covid-19-epidemien .

Det har vært en økning på 664 prosent migrantankomster så langt i år, med 11.309 som har blitt registrert inntil 1. november, ifølge tall fra spanske myndigheter.

Ifølge Al-Jazeera er det flere grunner til at det nå kommer mange migranter til Kanariøyene, som ligger i kort avstand til Mauritania og Marokko. Smuglere har endret rutene sine, og færre reiser nå fra det marokkanske fastlandet til Spania. Prisene har også blitt lavere, fra over 2.300 dollar til litt over 900 dollar, skriver nyhetskanalen. Samtidig er reisen over fra Marokko og Mauritania mer farefull enn krysse det roligere Middelhavet.

