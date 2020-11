annonse

Helseminister Bent Høie (H) fremholder at utviklingen har gått i en så negativ retning at vi må forberede oss på at coronatiltak kan bli stående gjennom julen.

– Da vi la fram de første nasjonale innstrammingene la vi veldig vekt på at vi ønsket disse skulle ha en slik effekt at julen skulle bli mest mulig normal. Da vi la fram den andre gruppen av nasjonale innstramminger sa vi også at det var med ønske om at julen skulle bli mer normal, sa han på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen fredag.

– Men utviklingen nå har gått i så negativ retning som gjør at vi må være forberedt på at det kan være tiltak gjennom julen også. Det er viktig at vi ikke slipper opp for tidlig så vi mister kontrollen, sa han videre.

