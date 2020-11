annonse

annonse

Men nå ryker inkassobevillingen. Finanstilsynet kaller forholdende: «Grove brudd».

Dagens Næringsliv skriver at Finanstilsynet tilbakekalle inkassobevillingen til Teleperformance Norge. De begrunner vedtaket med grove brudd på kravet til god inkassoskikk. Der blant hyppig telefonpågang overfor skyldnere. Tilsynet har heller ikke tiltro til at Teleperformance har tilstrekkelig evne eller vilje til å utøve inkassovirksomhet i samsvar med regelverket.

Les også: Gjeldsoffer-Alliansen glad for frysing av inkassosalærene

annonse

Teleperformance er en del av et fransk multinasjonalt selskap med over tre hundre tusen ansatte. Den norske avdelingen fikk bevilling i 2018. De utøver «pre legal collection», på norsk betyr det å påminne debitor at avdrag har forfalt, og det er en tjeneste de tilbyr kreditorer.

Finanstilsynet foretok en stikkprøvekontroll, og den viste blant annet at åtte utvalgte personer hadde fått mellom 240 og 376 telefonoppringninger i løpet av en seksmånedersperiode. 1557 personer hadde mottatt 35 eller flere oppkall i løpet av to dager, og høyeste antall oppkall overfor én person var 80 ganger.

988 personer ble oppringt ti ganger på én dag i perioden januar til juni 2019, og på det meste hele 25 ganger i løpet av en dag.

annonse

– Ifølge inkassoloven skal det ikke tas i bruk inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe, skriver Finanstilsynet i sitt vedtak.

Les også: Mer rettferdig inkasso

De konkluderer med at Teleperformance i vesentlig utstrekning og overfor et stort antall personer har brutt kravet til god inkassoskikk ved å utsette dem for urimelig påtrykk gjennom et uholdbart antall oppringninger.

Teleperformance har klaget til departementet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474