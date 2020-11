annonse

annonse

…..da blir det som det vi har sett fra valget i USA, der amerikanske medier løy på vegne av Joe Biden, holdt tilbake saker som kunne svekke Bidens kandidatur og angrep de som mente Biden var udugelig.

I tillegg ble det motsatt vei pøst på med historier og spekulasjoner rundt Donald Trump, ofte basert på anonyme kilder.

Uavhengig av hva man synes om Donald Trumps gjerning som politiker har norsk rapportering om presidentvalget i USA vist oss at norske journalister ikke skyr noen verdens ting, når de er i «blodtåke» og løper i flokk for det de antar er en god sak.

annonse

Det som skjedde de siste ukene før valget den 3. november i år og har fortsatt også etter valget, ble egentlig startet i 2015 da Trump meldte sitt kandidatur til presidentvalget i 2016.

Derfra og til og med dags dato er det skrevet så mye tendensiøst og forfalskende om hhv Trump og Biden med minus og pluss foran, at det burde få mannen i gata til forakte norske journalister, som i eget selvbilde driver objektiv journalistikk.

Ingen grenser for partiskhet

annonse

Aldri tidligere har vi sett noe lignende av propaganda for en presidentkandidat i USA og tilhørende hat mot dennes konkurrent, og aldri har vi sett slike mengder av dette hatet som nå.

Vi har skjønt at norske medier er blitt korrespondenter for CNN, New York Times og Washington Post – som alle tre leverer tendensiøst propagandastoff for Biden og mot Trump.

At TV2s Fredrik Græsvik i disse årene, fra han ankom USA som korrespondent i 2017, har fått holde på slik han har gjort, har mange undret seg over, men enda større er undringen over at NRK – som vi er tvunget til å holde liv i gjennom skatten vår – holder på med ensidig propaganda.

Men det er ingen grunn til å lure på hvorfor et sosialdemokratisk mannskap i NRK driver slik, for denne typen journalistikk er klarert helt til topps i NRK.

I en lenke på YouTube, der hovedbildet til denne saken er hentet, ser vi daværende leder av Kringkastingsrådet (2014 til 2018) Per Edgar Kokkvold fortelle hvorfor NRK ikke behøver å drive objektiv journalistikk overfor Trump.

Kokkvold beskriver Trump som psykopat, en farlig mann og beskriver at deler av velgermassen hans er «farlige, som kan finne på litt av hvert».

annonse

– Det ville være underlig om NRK hadde spilt en helt nøytral rolle i denne presidentvalgkampen, sa Kokkvold i dette møtet i Kringkastingsrådet med henvisning til 2016-valget i USA.

Kokkvold referer helt utilslørt til amerikanske mediers dekning av valget, der Trump vant over Demokratenes Hillary Clinton.

Ved siden av Kokkvold sitter nåværende kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen. Hans innspill i denne sammenhengen var:

– Det er jo noen ting i verden som er rett og noe er galt. Vår oppgave som jeg er veldig opptatt av er overordnet er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjon og skal være limet i samfunnet, og Eriksen fortsetter:

– Vi skal jobbe for aksept av mangfoldet og forskjellighet.

Det er altså det stikk motsatte Eriksen sa i det aktuelle møtet NRK praktiserer, nemlig ved gjennom utallige sendetimer å pepre det norske folk med unyansert nyhetsdekning av USA, helt uten aksept for mangfold og forskjellighet.

Har brutt alle spilleregler

Da det norske pressebyrået Mynewsdesk gikk igjennom 350 norske artikler om den amerikanske valgkampen i 2016 fant de store skjevheter i dekningen av saker knyttet til henholdsvis Donald Trump og Hillary Clinton.

Les også: – Jeg har avsky for norsk presse

Norsk presse fokuserte mer på person enn politikk i dekningen av de to presidentkandidatene, og ifølge analysen fra Mynewsdesk handlet to av tre saker om person, mens bare 21 prosent handlet mest om politikk.

Underveis i pressedekningen av USA fra Trump ble valgt til president i 2016 og fram til dags dato har norske og utenlandske journalister holdt seg til formelen om å skrive nedsettende karakteristikker av Trump som person, hans utseende og hans familie.

«Fettberget», «Oransjemannen», «Den overvektige», «Den største faren for USA siden den andre verdenskrig» osv. er Trump benevnt som av pressen i USA, og norske medier har fulgt opp.

Det er innprentet et faktum hos norske lesere, radiolyttere og TV-seere 24/7 om at «Donald Trump er det fritt fram å hate, fordi han er en drittsekk».

annonse

I rapporten fra Mynewsdesk brytes også tallene ned på hvorvidt sakene i norske medier handler om person eller politikk, noe som blant annet viser at i artikler med politisk fokus, var bare 4 prosent negative til Clinton.

For Donald Trump var det motsatt: 62 prosent av omtalen av han var negativ. 50 prosent av dem med politisk fokus var negativ.

Og enda klarere i artiklene med personfokus – der er hele 79 prosent av artiklene om Trump negative.

Slik har det fortsatt fra 2016 til i og med dag og vi kan se det i TV, høre det på radio og lese det i aviser på nett og i papir, at journalistene «bader seg i kloakk» rundt Donald Trump og hyller Biden hemningsløst.

Og vi spør oss: Hyller Joe Biden for hva da?

Hans politikk vil øke skattene for amerikanerne, ramme næringslivet, og kan – hvis han velger å gå for «grønne løsninger» og dra USA inn i Parisavtalen igjen, føre til tap av flere hundre tusen arbeidsplasser.

Joe Biden vant ikke presidentvalget, det var det Covid19 som gjorde.

Bryr seg ikke om at de produserer desinformasjon og propaganda

Det er ikke lenger kun «en risiko for» at den «demokratiske refleksen», pressetiske spilleregler og balansert nyhetsformidling hos dagens journalister kan bli overskredet.

Nei, grensen er for lengst overskredet og det ser ikke ut til det å servere løgner, ensrettet og tendensiøst valgflesk fra en av aktørene i det amerikanske valget er noe norske journalister kvier seg for.

Egentlig burde ikke norsk presses totalt uetiske dekning av USA-valget overraske oss, for vi har sett disse løgnene, pyntingen på sannheten og underslag av fakta i årevis allerede knyttet til innvandring, integrering og klima.

Norske journalister rapporterer, konstruerer og desinformerer på et totalt arrogant vis et bilde av den virkeligheten de selv ønsker lesere, seere og lyttere skal ta med seg, og dropper å formidle fakta, hvis de selv mener det er passende.

Journalistikk handler om «å formidle fakta» og der er sviket mot det som skulle ha vært «objektiv journalistikk» så formidabelt, at det ikke er noen vei tilbake.

Halvparten av amerikanerne ville ha Trump

I USA ser vi nå at rundt halvparten av de stemmeberettigede valgte Trump.

At så mange valgte Trump skjer altså på tross av de flere tusen negative mediaoppslagene om hans person i hjemlandet, og alle de falske beskyldningene fra Demokratene om Trump.

Les også: Folk og politikere i utakt

Halvparten av de amerikanske velgerne valgte Trump for hans politikk og hans verdier, og da snakker vi om mer enn 71 millioner stemmer før et eventuelt valgfusk blir oppdaget. Det er mest noensinne for en sittende president.

Trump fikk flest ikke-hvite stemmer stemmer av noen republikaner siden 1960, og påstander fremsatt av Demokratene og USA-pressen om hans «rasisme» kan derfor sies å være lagt døde.

MSM i USA har opptrådt som nyttige idioter og valgkampmedarbeidere for Joe Biden-kampanjen akkurat slik vi har sett det i mindre målestokk her i landet, der norske journalister fremmer saker SV, Rødt, MDG og Arbeiderpartiet ser som særlig viktige, nemlig økt innvandring og mer klimahysteri.

For USA-velgernes del har økt antall arbeidsplasser betydd mye, og Trump har levert. Før Covid19-utbruddet hadde USA sin laveste arbeidsledighet på 50 år, og lav- og middellønnede hadde økt sine lønninger. Svarte og latinamerikanere var sysselsatt mer enn noensinne i moderne tid før pandemien rammet verden.

I pressens egne rekker heter det seg at «dersom folkevalgte ikke viser seg å respektere demokratiet og dets institusjoner kan man slutte å opptre nøytralt.»

Dette er selvfølgelig store og vakre ord, og kan til og med være dekkende om en kuppmaker slår seg opp og overtar et demokratisk land, men det er altså ikke det som reelt sett har skjedd i USA der velgerne har fått bestemme.

Men i Demokratenes øyne og i USA-pressen er det udemokratisk at Trump tok Hillary Clintons plass. Ingen så det komme og hatet mot Donald Trump er vedlikeholdt og forsterket i alle år fra 2015 til d.d. gjennom ytterlig påfyll av sladder, bakvaskelser og Biden-propaganda.

Det er alltid viktig å skille mellom politisk innhold som du personlig ikke liker og udemokratiske metoder som med rette bør fordømmes.

Dette er altså verken MSM i USA og deres korrespondenter i NRK, TV2, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet osv. i stand til å etterleve. I stedet jobbes det i pressen etter prinsippet Hitler-Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels etablerte, og det lød slik:

“Hvis man gjentar en ubegrunnet påstand mange nok ganger, vil folket til slutt godta den som sannhet.”

Pressen er en fare for demokratiet

USA-pressen utgjør en demokratisk fare for USA og norske presse utgjør en fare for Norge. Når det nå spekuleres vilt i pressen også her til lands om at “Trump kan gjøre seg selv til diktator og bli sittende i Det hvite hus“, er det selvfølgelig helt sykt og kun en fortsettelse av mistenkeliggjøringen av ham.

Donald Trump er innstilt på å erkjenne valgnederlag hvis han ser det ikke er mulig å nå fram i rettsvesenet, hevder kilder nær Trump overfor Fox News, og det har aldri vært snakk om annet. Trump kommer, tradisjonen tro, til å bidra til en fredelig maktoverføring, dersom det viser seg at påstått valgfusk ikke endrer det endelige resultatet til sist.

At Donald Trump inntil videre helt legitimt velger å avvente det å akseptere valgutfallet skyldes at han er kritisk til hvordan valget ble gjennomført. Man mener i Trump-kampanjen å ha avdekket massivt valgfusk, noe som i amerikansk og norsk presse omtales som «udokumenterte påstander».

Trump har via advokater varslet at resultatet blir utfordret i en rekke søksmål, noe som er helt etter boka i USA, når man mener å kunne bevise valgfusk og/ eller annen feiltelling eller andre svakheter ved gjennomføringen av valget. Også tidligere har dette skjedd i USA.

Det er altså ikke Trump, som er en fare for demokratiet, det er snarere pressens framstilling av ham. Også pressens framstilling av Antifa og BLM som «representanter for bevegelser i ytringsfrihetens tjeneste», mens de to nevnte organisasjonene reelt sett representerer anarki, truer demokratiet.

Eksemplene fra USA om pressens mange farlige overtramp er mange, og rævdilterne i norske redaksjoner følger tett bak med sin klipp- og limjournalistikk, der meningsfeller i USA kopieres helt ukritisk.

Den eneste måten å ramme disse journalistene på, for å renske ut giften journalistene sprer i samfunnet vårt, er å fjerne det økonomiske fundamentet. Når du og jeg slutter å kjøpe norske aviser, når vi kan avskaffe pressestøtten og NRK-skatten, da først står de mediene igjen som leverer noe annet enn tendensiøst pjatt, propaganda og løgn.

Les også: Tiden er overmoden for en sanering i avisbransjen

For å nå disse målene skal du først stoppe eller droppe ditt abonnement, og la være å kjøpe løsartikler digitalt hos norske aviser. Dernest må du stemme på et politisk parti som klart og tydelig sier nei til pressestøtte og nei til å holde liv i NRK som en statlig kringkaster, men snarere sier rett ut at partiet vil legge ned eller selge ut statskanalen.

Det er bare du og jeg, som kan gjøre noe med dette, for dagens feige politikere er for redde for å komme på kant med mediene i frykt for å miste gjenvalg. Valg av riktige politikere i september 2021 er derfor avgjørende.

Journalistene her i landet, som sverger tungt til partier ute på venstresiden, har for lenge siden sluttet å bry seg om at de har overskredet de fleste spilleregler for presseetikk og objektiv formidling av nyheter.

Mange skjønner hvor farlig den ensrettede pressen er, og hvor viktig det er at alternative medier holdes i live og får vokse. Jeg oppfordrer derfor atter en gang FB-folket til å støtte opp under de alternative mediene som Resett, Document, HRS og Steigan m.fl., slik at disse kan vokse til å bli enda sterkere kanaler for nyheter MSM underslår, forvrenger eller lyver om.

Og jeg vil legge til: Facebook og Twitter har hatt en finger med i spillet for å skade Donald Trump og hylle Joe Biden på mer enn en måte. Det er derfor god grunn til å velge seg andre sosiale plattformer. Den sensuren vi ser levert av Facebook og Twitter daglig innenfor flere viktige samfunnsspørsmål, og har sett særlig opp mot USA-valget den 3. november, er så ensrettet at det savner sidestykke i moderne tid.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474