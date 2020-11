annonse

annonse

Det fremgår av en undersøkelse at den muslimske befolkningen i Frankrike har blitt ytterligere radikalisert i senere tid.

Frankrike er at av de landene i Europa som er blitt hardest rammet av den innvandringsrelaterte muslimske terrorismen. Etter at læreren Samuel Paty ble halshugget på gaten utenfor Paris, fordi han viste sine elever karikaturtegninger av profeten Muhammed, har French Institute of Public Opinion (IFOP) gjennomført en undersøkelse som belyser det voksende gapet mellom den franske majoritetsbefolkningen og muslimer i landet. Det rapporterer RT.

Les også: Krenkede franske muslimer krever filmplakater fjernet

annonse

Sharia

Det fremkommer at hele 57 prosent av unge muslimer i Frankrike (under 25 år) mener at sharia står over fransk lov. Dette tallet har økt med 10 prosentpoeng på bare ti år, ifølge undersøkelsen. For den muslimske befolkningen i sin helhet er tilsvarende tall også svært høyt – 38 prosent.

I studien har man sammenlignet hvordan ulike religiøse grupper forholder seg til religiøse påbud versus landets lover, og det viser seg at muslimer skiller seg ut. For eksempel mener bare 15 prosent av Frankrikes troende katolikker at deres religiøse regler bør stå over fransk lov.

annonse

Karikaturer

66 prosent av de spurte muslimene anser at det skal være forbudt å tegne karikaturtegninger av profeten Muhammed. 80 prosent av Frankrikes øvrige befolkning mener at det skal være lov å lage karikaturer både av Muhammed og av andre religiøse figurer.

Syv av ti spurte muslimer mener også at det er galt å stenge moskeer og muslimske organisasjoner som oppmuntrer til vold og jihad.

Vil ha segregering

Åtte av ti spurte muslimer mener det bør innføres kjønnssegregering i offentlige svømmehaller og undervisning i arabisk i franske skoler. Blant ikke-muslimer er en overveldende majoritet imot slike ting.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474