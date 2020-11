annonse

Overlege på Nevrologisk avdeling på Haukeland sykehus, Halvor Næss, går knallhardt ut mot myndighetenes nedstenging av samfunnet, og hevder at coronaviruset ikke er mye farligere enn influensa.

Næss skrev i forrige uke en kronikk i Bergens Tidende om myndighetenes håndtering av koronakrisen. Overlegen mener helseminister Bent Høie og myndighetene i Norge har reagert på feil måte i sin harde nedstening av samfunnet som har kostet milliarder av kroner.

– Jeg var ganske bekymret da jeg først hørte om viruset, men etter hvert som det kom tall og forskning på dødeligheten har denne frykten forsvunnet, sier Næss i et intervju med TV 2.

Influensa

Hittill har over 27 000 blitt diagnoisert med coronaviruset i Norge. Men kun 291 personer har så langt dødd etter å ha fått diagnosen.

– De tallene vi har tilsier at denne sykdommen ikke er så mye farligere enn influensa. Etter min mening er det derfor ingen sammenheng mellom de stenge tiltakene og dødeligheten på denne sykdommen, sier Næss.

Overlegen har selv opplevd å jobbe under en epidemi. I julen 2000 brøt det ut en influensaepidemi i Bergen der over 2000 mennesker ble smittet daglig.

Næss hadde det øverste medisinske ansvaret og forteller TV 2 at over 400 personer ble innlagt på sykehus.

– Jeg synes det setter ting i perspektiv. Nå er det en stor nyhet at det er 50 nye koronasmittede i Bergen, men under influensaepidemien var det snakk om mye større tall. Likevel vurderte man aldri en nedstenging da, sier Næss til TV 2.

Uenig

Helseminister Bent Høie er helt uenig med overlege Næss.

– Jeg er helt uenig i det han sier. Vi baserer våre tiltak på de beste medisinfaglige rådene. Dette viruset kan ikke sammenlignes med influensa, dette er mer farlig og mer smittsomt, sier helseminister Bent Høie til tV 2.

Næss har skrevet flere meningsinnlegg som er blitt publisert på Resett.no der han har kritsert myndighetene og media for å hause opp viruset og gjøre det mer alvorlig enn det er.

