annonse

annonse

Statsminister Erna Solberg (H) bekymrer seg for smitteøkningen blant ungdommen. Hun mener at de unge bør vise solidaritet med eldre og andre sårbare grupper.

På regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen fredag ga statsministeren uttrykk for at hun var bekymret for den store smitteøkningen de siste ukene i aldersgruppen 13 til 19 år.

Les også: Corona-smitte i innvandrermiljøer: Statsminister Erna Solberg sterkt kritisk til nordmenns fremmedfrykt

annonse

– Også dere må ha minst mulig kontakt med andre, holde god avstand til dem dere er sammen med, vaske hendene godt og være hjemme når dere er syke, sa Solberg til ungdommen, før hun la til:

– Husk at dette gjør vi i solidaritet med dem som er eldre og andre sårbare grupper, slik at vi slipper å ha like strenge tiltak gjennom hele desember og at vi kan feire jul sammen med dem vi er glade i.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474