Sosialistisk Venstreparti begrunner dette med at arbeidsinnvandring kan skape sosial dumping.

– Dette handler om å bruke mulighetene vi har i dag til å kunne regulere arbeidsinnvandringen i perioder med et særlig høyt press på arbeidsmarkedet, der det er vanskelig å ha effektive grep mot sosial dumping, sier Kirsti Bergstø til Klassekampen. Hun er nestleder i partiet og leder programkomiteens arbeid.

Men dette splitter partiet, flertallet i SVs programkomité vil regulere arbeidsinnvandringen, men det får partimedlemmer til å protestere. SV har lagt frem et utkast til partiprogrammet for neste stortingsperiode. Det er tatt ut dissens i 22 punkter, og ett av de er å regulere arbeidsinnvandringen til Norge.

Et mindretall i programkomiteen vil ha dette punktet strøket: «SV vil vurdere å midlertidig regulere arbeidsinnvandringen dersom særlig stort tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping».

En av de som vil ha punktet fjernet er SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

– Jeg synes det er helt feil retning å gå for venstresida, sier hun.

Sosialistisk Ungdoms representant i programkomiteen, Andreas Sjalg Unneland vil ikke ha innvandringsstopp.

– Det er ikke arbeidsinnvandring i seg selv som er et problem, men sjefer og folk som utnytter arbeidskraft for å presse ned lønninger.

Bergstø derimot mener det kan behov for å regulere arbeidskraftimport, og hun sier også at hun sa dette under flyktningkrisen i 2015.

– Jeg tok til orde for det da, fordi summen av både nye mennesker som skulle delta i arbeidslivet og arbeidsinnvandring, kunne føre til et stort press, der man ender med å underby hverandre.

Bergstø er uenig at en innvandringsstopp er kontroversielt for SV, hun mener også at arbeidsinnvandring ikke truer norske arbeidere.

– Det er ikke arbeidsinnvandrere som truer arbeiderklassen i Norge. Det er det totale frislippet av bemanningsbransjen, og mangelen på regulering og beskyttelse, som er en trussel mot arbeidsfolk i dag.

