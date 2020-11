annonse

Medietilsynet lanserer nå et undervisningsopplegg om «deepfakes», og det er blant annet Faktisk.no som skal hjelpe de unge å avsløre falske nyheter.

Det er jo nærmest vittig, men dessverre helt tragisk, at Faktisk.no er koblet inn i det å skulle lære norske skolebarn hva som er «ekte og sanne» og «uekte og usanne» nyheter.

Faktisk.no eies av NRK, TV2, VG, Dagbladet, Amedia og Polaris media, der NRK er selve verstingen i fellelser i PFU (Pressens Faglige Utvalg) over flere år.

Medietilsynet og Tenk (skoleavdelingen til Faktisk.no) har gått sammen om å utvikle et nytt undervisningsopplegg om bilde- og stemmemanipulering.

– Teknologien gjør det stadig vanskeligere å avsløre falske nyheter. Å styrke ungdoms kritiske medieforståelse og gi dem konkrete tips til hvordan de kan avsløre denne formen for manipulasjon, er derfor svært viktig, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

Det er ikke første gang Velsand promoterer en servil og desinformerende norsk presse, og nå går hun «all in» for at skolebarn skal få dette servert tilsynelatende helt blind for norske hovedstrømsmediers tendensiøse artikler og underslag av fakta, som må kunne karakteriseres som regelrett fake news.

Dette «deepfakes»-prosjektet kan være starten på et større statlig engasjement i Faktisk.no`s virksomhet. Tidligere i høst ble det kjent at Solberg-regjeringen har foreslått at Faktisk.no skal få 5 millioner for å lære norske elever kildekritikk.

Faktasjekkerne har ytret ønske om å få komme tettere på skoleverket, og Faktisk.no søkte i 2018 prosjektstøtte fra Kunnskapsdepartementet på 21 millioner kroner fordelt over tre år.

Det foreligger også en søknad om at staten skal betale det samme som Faktisk.no`s eiere gjør, nemlig 6 millioner kroner årlig. Til sammen vil Faktisk.no dermed kunne få 39 millioner kroner i støtte fordelt på tre år, hvis Kulturdepartementet sier ja.

En dårlig timet lansering

Da Mediatilsynet lanserte denne «skolepakken” for få dager siden var det sikkert ingen som tenkte på, at de fleste av oss som kan lese og skrive greit, har sittet ringside og sett en flom av desinformasjon fra USA.

Trump er dømt nord og ned, og Biden hyllet helt ukritisk i norske presse. Fakta er holdt unna hva angår Bidens bravader, og har man kunnet finne noe på Trump er det pøst ut via NRK, TV2, NTB og i aviser.

Den senere tids dekning av presidentvalget, og i grunnen i alle de fire årene forut for dette fra Trump slo Hillary Clinton i 2016, har båret preg av massive mengder med fake news fra Faktisk.nos eiere.

Det er altså disse eierne av Faktisk.no, som har spydd ut de fleste falske og tendensiøse nyhetene, helt uten at «faktasjekkerne» i Faktisk.no har reagert og sagt ifra.

Det var derfor ikke det beste tidspunktet for å komme med «redningen av norske skolebarn» akkurat nå. Det blir rett og slett tøvete å tro, at mange nordmenn ikke skjønner tegningen.

Ifølge Medietilsynet egner undervisningsopplegget seg på ungdomstrinnet og videregående skole, og legger til rette for varierte læringsaktiviteter og refleksjon.

– Ved å gjennomføre opplegget får elevene øvelse i kritisk tenkning og kildebevissthet, i tråd med fagfornyelsen, kan Mari Velsand i Mediatilsynet fortelle.

Det er all grunn til å tvile på at Faktisk.no har noe å tilføre barna våre hva angår «kritisk tenkning og kildebevissthet.»

Langt mer sannsynlig er det at Faktisk.no får en rolle som “misjonærer” i skolen, og at salg av redaktørstyrte aviser blir en del av “skolepakken”.

Totalitær sensur og makt

Faktisk.no, som utover å skulle lære skolebarn om ekte og uekte nyheter, driver også sensur av Facebook-innspill.

Faktisk.no er altså eid av noen av Norges aller verste desinformatører knyttet til innvandring, klima og også USA-politikk.

Det er klart det er en uheldig kobling, dersom nyhetene NRK, TV2, VG, Dagbladet, rundt 80 Amedia-aviser og aviskonsernet PolarisMedia serveres som «ekte nyheter» til skolebarn, mens annet benevnes som «fake».

De ovennevnte mediene underslår fakta og/ eller lyver om saker, og hele nyhetsbildet blir ikke presentert.

Den som forsøker å hente inn annet av nyheter fra andre kilder og legger ut på Facebook, kan få slettet sine Facebook-saker og bli utestengt av sensurorganet Facebook har hyret inn her i Norge.

Reelt sett får Faktisk.no’s eiere nå «totalitær kontroll» av nyhetsbildet, og nå er de altså på vei inn i skolen.

Går i retning av FNs Migrasjonspakt

FNs migrasjonspakt er kontroversiell, men ikke mer kontroversiell enn at Erna Solbergs regjering kunne bestemme på egenhånd å undertegne på vegne av Norge i desember 2018.

USA, Australia, Slovakia, Sveits, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Polen, Israel, Ungarn og Latvia har alle sagt nei til avtalen. Mange frykter de mister retten til å styre innvandringspolitikken i sine egne land.

Da den norske regjeringen, den gang bestående av Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, internt behandlet saken – var det ved håndsopprekning. Venstre og Høyre hadde flest hender, og FrP nøyde seg med å ta dissens, men ble sittende i regjeringen.

Det var svært oppsiktsvekkende at så vidt få norske journalister og redaktører skrek opp, da avtalen – som blant annet har som mål å styre global migrasjon og styrke rettighetene til migranter og flyktninger – også inneholdt elementer av «mediastyring».

At FN vil gjøre ulovlig innvandring til lovlig migrasjon er ikke uventet og har pågått i lang tid, men for å kunne fullbyrde slike planer må man ha mediene på sin side for å kunne indoktrinere befolkningen i respektive vestlige land – for det er hit hvor det er «gull og grønne skoger» (foreløpig) at innvandrere og migranter ønsker seg.

Norske medier har i liten grad reagert på at det i FNs Migrasjonspakt konkret er nevnt at man ønsker minst mulig omtale av uheldige sider og utfordringer knyttet til innvandring og migranter i mediene, og det er formulert på denne måten hvordan mediene skal jobbe i fremtiden om FN får det som de vil:

«Fremme uavhengig, objektiv og kvalitetsrapportering av medier, blant annet ved å oppsøke og utdanne fagpersoner om migrasjonsrelaterte spørsmål og terminologi, investere i etiske rapporteringsstandarder og reklame, og stoppe tildeling av offentlig finansiering eller materiell støtte til medier som fremmer intoleranse fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering av migranter, i full respekt for medienes frihet.»

Med den passive holdningen norske medier, redaktører og journalister viste, da det ikke kom massive protester knyttet til migrasjonspakten, viste de også at de reelt sett er fornøyd med formuleringen fra FN.

Politisk tilhørighet avgjør

Det er ikke å undres over at journalistene er fornøyd med formuleringene i FNs Migrasjonspakt, for i en undersøkelse fra 2019 under “Mediadagene i Bergen”, fortalte journalistene hvem de ønsket seg skulle få plass på Stortinget.

I 2019-avstemningen fikk partiet Rødt hele 12% fra journalistene. Det er tre ganger mer enn vi andre velgere. SV fikk 21,1 % av journalistene. Også det tre ganger flere stemmer enn fra ikke-journalister her i landet.

MDG fikk 13,3 % og det er mer enn dobbelt så mange stemmer, som vanlige velgere ville gi til miljøfanatikerne. Arbeiderpartiet fikk 22,3 % i journalistenes avstemning.

Det er nettopp disse partiene, som ivrer aller mest for sterkere innvandring hit til landet, uavhengig av kostnader økonomisk og kulturelt.

Journalistene, hvis politiske preferanser tydelig skinner igjennom i valg av temaer og vinkling av saker, jobber dagstøtt med å underslå nyheter knyttet til de utfordringene det ligger i å ta imot MENA-folk i mengder her i landet.

Nå vil de altså disse mediene inn i skolevesenet via Faktisk.no, og det lover ikke godt for fremtiden.

«Misjoneringen» og påvirkningen fra norske medier – for å få lesere, TV-seere og radiolyttere til å mene mer i retning av redaksjonsmedlemmene og de politiske partiene de favoriserer, er allerede farlig sterk.

