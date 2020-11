annonse

annonse

Utfallet av krigen i Nagorno-Karabakh gjør at Tyrkia ikke har vært så innflytelsesrik i Sør-Kaukasus siden osmanske tider. Det utgjør også et stort tilbakeslag for russiske interesser i regionen.

Etter 44 dager med stridigheter har partene i krigen i Nagorno-Karabakh omsider signert en fredsavtale. Utfallet er intet mindre enn en total armensk kapitulasjon. Ved siden av territoriene som allerede er gjenerobret og under den aserbajdsjanske hærens kontroll, skal store landområder overføres til Aserbajdsjan innen kort tid.

En mindre del av Nagorno-Karabakh vil likevel forbli under armensk kontroll, men med betingelser. Russiske fredsbevarende styrker vil bli utplassert der for å forsikre at freden blir overholdt. Den strategiske Lachin-korridoren – som forbinder Nagorno-Karabakh med Armenia – skal forbli åpen. En ny veikorridor – som forbinder Aserbajdsjan med enklaven Nakhitsjevan gjennom armensk territorium i sør – skal konstrueres. Alt skal foregå under russisk militært oppsyn.

annonse

Ved siden av Baku selv, står Ankara igjen som den store vinneren av utfallet av krigen. For første gang siden osmanske tider, vil det snart være en uhindret direkte veiforbindelse mellom tyrkiske folkeslag i Istanbul og Baku. En ny geopolitisk regional maktbalanse har oppstått, med en ark av tyrkisk innflytelse som strekker seg uhemmet fra Bosporos i vest til Det kaspiske hav i øst.

Armenia står utvilsomt igjen som den store taperen, men Jerevan hadde ikke noe annet valg enn å akseptere det ydmykende nederlaget. Utfallet av krigen setter også Kreml i en vanskelig posisjon. Som Armenias «store beskytter», vil Russlands innflytelse i regionen samt anseelse i verden sannsynligvis lide, men Moskva har likevel iverksatt drastiske tiltak for å gjøre seg til en uunnværlig makt i Sør-Kaukasus på ubestemt tid.

Om det er lurt eller ikke, vil kun tiden vise.

annonse

Tyrkias nøkkelrolle

Tyrkia har hatt en nøkkelrolle i Aserbajdsjans seier. Spesielt har Ankara forsynt Baku med våpnene som har vist seg til å være helt essensielle – som droner, rakettkastere, ammunisjon og andre våpen – for å komme seirende ut av krigen.

Det tyrkiske våpensalget til Aserbajdsjan eksploderte i oppløpet til stridighetene: Fra kun 278.880 dollar i juli, til 36 millioner i august, til hele 77,1 millioner bare i september. Til sammenligning utgjorde den totale tyrkiske våpeneksporten til Aserbajdsjan i løpet av de ni første månedene av 2019 kun 20,7 millioner dollar.

De fleste eksperter enes også om at Tyrkia har hatt en aktiv hånd i selve krigen, og stått skulder til skulder med sine aserbajdsjanske «brødre» – både militært og diplomatisk – under hele konflikten. Med allerede tette militære bånd, holdt de tyrkiske og aserbajdsjanske væpnede styrkene også «tilfeldige» militærøvelser i to uker ved utgangen av juli – kun et par måneder før krigen i Nagorno-Karabakh brøt ut.

Den aserbajdsjanske offensiven fikk nok også sannsynligvis grønt lys av Erdogan før den ble iverksatt. Nå som seieren foreligger, skal de politiske fruktene innhøstes av Tyrkias sterke mann, som allerede blir hyllet blant pan-tyrkiske nasjonalister og islamister på sosiale medier for sin rolle i krigen.

Kronikken fortsetter

annonse

Russlands knipe

Som Sør-Kaukasus’ historisk dominante makt, har Russlands geopolitiske interesser i regionen utvilsomt fått et tilbakeslag som følge av utfallet krigen. Et svekket Armenia – en russisk alliert – og et styrket Aserbajdsjan – en tyrkisk alliert – vil i teorien svekke Moskvas interesser i regionen på sikt, spesielt vis-à-vis Ankara.

For å unngå en slik situasjon i nyere historie, har Kreml hatt som mål å holde den militære maktbalansen mellom Armenia og Aserbajdsjan relativt stabil, ved å selge våpen til begge parter. Mye tyder på at Moskva denne gangen ikke har vært kapabel til å opprettholde styrkeforholdet mellom den armenske og aserbajdsjanske hæren, spesielt med tanke på et godt forsvar mot angrepsdroner.

Det har sirkulert flere videoer på internett som gang på gang viser at tyrkisk-produserte aserbajdsjanske angrepsdroner maltrakterer armenske styrker, inkludert: T-72-tanks, artilleri, pansrede kjøretøy og ikke minst svindyre luftvernsystemer som TOR-M2KM. Uten et kostnadseffektivt motvåpen, har de armenske styrkene vist seg nærmest forsvarsløse.

Det som begynte med å manifestere seg som små sprekker i det russiske krigsmaskineret under krigene i Syria og Libya – et effektivt forsvar mot relativt billige droner – har etter krigen i Nagorno-Karabakh belyst alvorlige svakheter i det russiske militærindustrielle komplekset. Det går rykter om at russerne kan ta ned droner med elektromagnetiske våpen, men enn så lenge har ikke Kreml bevist til verden – og ikke minst til sine militærkunder – at Russland besitter kostnadseffektive anti-drone-våpen tilgjengelige for eksport.

Siste utvei

Hvis dette er tilfellet, må Moskva se på utfallet av krigen med stor bekymring. Moskvas utvei i en allerede håpløs situasjon var å kaste sin armenske «allierte» til løvene for å ivareta sine egne geopolitiske interesser. I møtet med et sannsynlig totalt armensk nederlag, benyttet Putin anledningen til å stramme inn jerngrepet rundt en satellittstat, samt opprette en ny russisk-dominert militarisert mini-stat i fjellrike Nagorno-Karabakh – i hjertet av Kaukasus – på ubestemt tid.

Ved å injisere russiske soldater inn i konflikten for å garantere en fredsavtale som ikke bare er fordelaktig for Baku og Ankara, men også livsnødvendig for etniske armenere i Nagorno-Karabakh, gjør Moskva seg selv til den eneste uunnværlige makten som kan opprettholde fred i regionen i all uoverskuelig fremtid. Jerevan føler seg nok sveket av Kreml og kommer ikke til å glemme, men har ikke noe annet valg enn å bittert akseptere den nye status quo, siden Moskva når alt kommer til alt fortsatt garanterer Armenias eksistens som stat.

Siste ord i striden om Nagorno-Karabakh er likevel ikke sagt. Selv om russiske er velkomne i regionen for øyeblikket, betyr ikke det at denne gjestmildheten varer evig. Våpenhvilen varer heller ikke evig, og Aserbajdsjan insisterer på at hele regionen til slutt må komme under Bakus kontroll. For Armenia og etniske armenere som bor i Nagorno-Karabakh er dette et marerittscenario, som må unngås for nærmest for enhver pris.

Det kan derfor ventes en massiv militær opprustning på begge sider av konflikten fremover. I denne sammenhengen har Russland all interesse i at det militære styrkeforholdet mellom Aserbajdsjan og Armenia lukkes raskt, før en ny runde med stridigheter bryter løs mellom de gamle erkefiendene. Å få på plass et kostnadseffektivt anti-drone våpen virker å være første prioritet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474