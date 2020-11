annonse

annonse

– Vi har importert en ny underklasse.

I sin nye bok «Gullbrikkespillet» tar forfatter og forsker Asle Toje opp den høye innvandringen til skandinaviske land, som han mener ble bejublet av de han kaller «urbane verdensborgere», som han karakteriserer som en del av en postnasjonal urban elite som fant sammen med en «nasjonal velferdsstat på jakt etter klienter». Disse «fant sammen med masseinnvandring som resultat», skriver Toje, og slår fast at «innvandringen til Skandinavia har vært kolossal.».

Ny underklasse

annonse

Toje fortsetter med å beskrive hvordan elitene har vært samstemte i antakelsen om utviklingen ville være uproblematisk. Men slik gikk det ikke, konkluderer Toje.

«Alle skandinaviske land har i dag et sammenfall mellom etnisitet, kulturell og religiøs tilhørighet på den ene side, og sosioøkonomisk status på den andre» skriver Toje og fortsetter: «Vi har importert en ny underklasse.»

Bekymret

annonse

Han er bekymret for at mange innvandrere i begrenset grad tar til seg skandinavisk kultur og normer.

«Vel så urovekkende er tegnene til at den svært høye tilliten i skandinaviske samfunn er i ferd med å svekkes, mest i innadvendte strøk. Svenske forskere finner at svensker kombinerer et høyt nivå av tillit og toleranse med en overraskende lav terske for å flytte til et annet nabolag når innvandrere som er kulturelt forskjellig flytter inn. Hvit flukt tyder på det motsatte av toleranse og tillit», slår Toje fast.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474