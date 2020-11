annonse

Grunnleggeren av Black Lives Matter, Patrisse Cullors, ønsker et møte med Joe Biden for å diskutere organisasjonens agenda og forventingene de har.

Cullors hevder at uten den massive støtten fra svarte mennesker, hadde valgresultatet blitt noe helt annet. «Svarte folk vant dette valget», skal Cullors ha skrevet i et brev til Joe Biden, ifølge Fox News.

Takket svarte

Videre i brevet skal Cullors ha skrevet at «svarte mennesker ønsker å bli hørt og vår agenda skal prioriteres».

Selv om Joe Biden offisielt ikke har vunnet valget, holdt han i forrige uke en seierstale. Der takken han for støtten fra sine svarte velgere.

«Det afroamerikanske samfunnet sto opp igjen for meg. De har alltid ryggen min, og jeg har deres. Jeg sa fra begynnelsen at jeg ønsket en kampanje som representerte Amerika, og jeg tror vi gjorde det. Det er slik jeg vil at administrasjonen skal se ut», sa Biden.

Marxister

Black Lives Matter har blitt sterkt kritisert for å forherlige vold mot politiet. I 2016 ble fem politimenn skutt og drept av en snikskytter under en av deres demonstrasjoner. I ettertid viste det seg at drapsmannen hadde tilknytning til «Black Lives Matter».

I et intervju med Real News Network tidligere i år sammenlignet BLM-grunnlegger Patrisse Cullors Black Lives Matter med Mao Zedongs marxisme i Kina.

– Vi har en ideologi. Vi er trente marxister, sa hun.

