Relativt mange har slitt med ettervirkninger etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa.

Dagbladet har laget en reportasje om Charlotte (17), som er skadet for livet etter å tatt en vaksine mot svineinfluensa som barn. Hun begynte å utvise symptomer på den sjelden kroniske sykdommen narkolepsi, som er en alvorlig, nevro­logisk sykdom, i syvårsalderen. For de aller fleste pasienter krever den livsvarig, tung medisinering. Kroppen mister evnen til å styre søvn og våkenhet. Mange får dessuten hallusinasjoner, og dagene kan preges av søvnighet og utmattelse.

Men Chalotte er bare én av 156 nordmenn som har fått erstatning fra staten for varige skader etter svineinfluensavaksinen. Totalt 859 har søkt. De aller fleste som er rammet, var barn da de fikk vaksinen. 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert i oktober 2009 til mars 2010, etter råd fra myndighetene. Denne massevaksinasjonen reddet imidlertid trolig bare to til seks liv utenfor risikogruppene, anslo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en rapport.

– Jeg føler at vi som fikk narkolepsi etter svine­influensavaksinen, er blitt litt glemt, sier Charlotte.

Kraftig økt risiko for narkolepsi

NevSom, ­Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsfor­styrrelser og hypersomnier, er landets fremste ekspertmiljø på narkolepsi. De har dokumentert 186 nye pasienter med narkolepsi type 1 i tiåret fra høsten 2009, hvorav 160 Pandemrix-vaksinerte. Totalt kan da rundt 350 personer ha fått narkolepsi type 1 i perioden, hvorav forventet rundt 300 Pandemrix-vaksinerte. Barn fikk fra fem til 14 ganger økt risiko for narkolepsi, og voksne fra to til syv ganger økt risiko, det første året etter Pandemrix-vaksinen.

Det fremgår av Dagbladets undersøkelse at svineinfluensavaksinen aldri var testet på barn.

– Det er menneskelig å gjøre feil. Men når myndig­hetene er for raskt ute og tar snarveier, bør de innrømme det. Og det er en god tid å gjøre det på nå som det kommer en ny vaksine mot coronaviruset. De må være forsiktige og ikke forhaste seg, sier Charlottes pappa Charles.

