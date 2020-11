annonse

Etter at lønnsoppgjøret i staten for 2019 ble offentliggjort, ble jeg sjokkert.

Staten, LO, Unio og YS hadde kommet frem til en avtale som innebar at de med lavest lønn skulle få lavere lønnsøkning. De med lønnstrinn 19-46 skulle de få 1,35 prosent lønnsøkning. I lønnstrinn 47-63 fikk de 1,55 prosent og mellom 64-101, fikk de 1,35 prosent.

Når en tar med i beregningen at 1,35 prosent av en høy lønn, er mer enn den samme prosenten av en lav lønn, er det klart at de fattigste kom verst ut av dette oppgjøret.

Ifølge papirene utsendt av fagforeningen min, var begrunnelsen for at de fattigste fikk minst, at det er flere menn blant de fattigste og flere menn blant de rikeste. Så ved å ikke gi så mye til de fattigste, vil de skape likestilling.

Som tillitsvalgt var dette ubehagelig. Det strider mot alle mine moralske overbevisninger. Det virket som om alle medlemmene i min lokale gren følte det samme.

Når lønnsoppgjøret for 2020 kom, ble jeg like sjokkert. Også dette året gjorde de det samme. Mellom lønnstrinn 19-46 ble det 0,44 prosent økning, mellom 47-63 ble det 0,54 prosent og mellom 64-101 ble det 0,44. Med samme begrunnelse, siden det er flere menn blant de fattige, får alle fattige lavere lønnsøkning.

Jeg må si at jeg gremmes. Nesten like ille er det at fagforeningen min skrøt over at det hadde kommet inn formuleringer om FNs bærekraftmål og miljø i tariffavtalen. Å skryte av dette er underlig. For alle politikerne/staten elsker FN og miljøpolitikk, vi som ansatte trenger ikke å bruke energi på dette. Om forhandlerne for fagforeningene har gitt fra seg goder for å få inn dette er det ille. Det er som om jeg skulle forhandlet fra meg en sjokoladeplate, for å få retten til å ta ut søppelet ditt.

Av og til lurer jeg på om statens forhandler faktisk bruker dette som taktikk, for å redusere fagforeningene sine medlemstall. Likevel er det fagforeningene sin plikt å ikke gå med på avtaler som strider mot all etikk og moral.

Jeg liker fagforeninger, de er viktige for vanlige folk. Uten fagforeningene ville vi alle hatt lavere lønn og en dårligere arbeidshverdag. Særlig under dagens globalisme, frihandel og fri flyt av arbeidstagere er de viktige. Uten dem måtte vi bare akseptert dårligere arbeidsvilkår, fordi det er så mange andre som kan ta jobbene våre. Det er dumt for oss alle, om de blir så upopulære at de mister store medlemsmasser.

