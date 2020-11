annonse

Tre av ti frykter et kraftig fall i boligprisene. Blant de under 30 år er det enda større bekymring, ifølge en ny undersøkelse om boligmarkedet.

I undersøkelsen, som er gjort av Kantar for Nordea, svarer 45 prosent av de under 30 år at de frykter at boligprisene kan falle raskt.

Men også de med høy inntekt og høy utdanning er mer bekymret enn gjennomsnittet.

– Vi har hatt en prisøkning over lengre tid. Når prisene har gått så bra som de har gjort i en så lang periode, kan prisene på ett eller annet tidspunkt gå ned igjen. Koronasituasjonen gjør at folk er blitt mer usikre rundt egen jobb og egen økonomi, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til Nettavisen.

Incdeursun sier dette er fordi de unge ofte har plassert egenkapitalen sin i boligen.

– Det er derfor ikke veldig overraskende at unge har større bekymringer. De unge og nyetablerte er også de som er mest bekymret for en renteøkning, sier forbrukerøkonomen.

Hun viser til raskt stigende priser siden 2000-tallet og at dagens unge aldri har opplevd renteøkninger.

– Jeg er ikke overrasket over at de yngste er mest bekymret, det skjønner jeg. Mange har en sårbar økonomi. Samtidig ser vi i undersøkelsen at de med høyest inntekt og høyest utdanning også er mer bekymret enn gjennomsnittet. I denne gruppen tror fire av ti på boligkrakk.

Tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene ved utgangen av oktober var 7,1 prosent høyere enn for ett år siden. Prisoppgangen i Oslo var noe høyere, hele 9,5 prosent skriver NTB.

