Donald Trumps advokat legger frem flere angivelige bevis på valgfusk i delstaten Michigan.

Han mener disse, sammenlagt med bevisene de er i ferd med å samle i andre delstater, vil være nok til å vippe valget i Trumps favør.

– På TV sier de at det ikke finnes bevis på fusk. Nå skal jeg vise dere masse bevis på fusk, sier han i en video publisert på sin Youtube-kanal.

Flere hundre tusen ulovlige stemmer

Han starter med å sitere en høyesterettsdom fra 2004 som konkluderte at «poststemmer er mindre pålitelige enn personlige stemmer, valgfusk er et alvorlig problem og fasiliteres av poststemmer». Giuliani mener å kunne dokumentere at dette har skjedd i delstatene Pennsylvania og Michigan.

40 – 50 vitner og 20 – 30 skriftlige erklæringer avgitt under ed skal bekrefte at reglene for valg ikke ble fulgt i Detroit, Michigan. Som i Pennsylvania ble republikanske valgobservatører hindret fra å observere stemmesedler, og det var mange tilfeller av sedler som ikke stemte med registeret.

– Antall stemmesedler som ikke ble observert i henhold til Michigans lover, er i størrelsesorden flere hundre tusen, sier Giuliani.

Kriminelt

Tre av de beedigede skriftlige erklæringene, som er gyldige bevis i en rettssak, dokumenterer angivelig at nesten 100 000 stemmesedler ankom valglokalet gjennom bakdøren midt på natten i traller.

Ifølge regelverket skal sedlene ligge i en beseglet treboks. Å levere stemmesedler på denne måten er kriminelt, fremholder den tidligere føderale anklageren Giuliani.

Nesten alle stemmesedlene som ankom på denne måten, var for Biden, mye tydet på at de var falske, og en varsler som rapporterte om dette ble sparket, påstår han.

Flere stemmesedler ble også eksponert i strid med loven om hemmelige valg, ved at de ble lagt åpent på bakken uten å være skjult i en konvolutt.

Giuliani mener at alle stemmesedler som ikke er behandlet i henhold til loven, må forkastes som ugyldige.

Varsler fra det Demokratiske partiet

En av de viktigste erklæringene skal være avlagt av en demokrat, som har sverget på at hun ble instruert om å godkjenne stemmesedler uten å sjekke dem, og at hun så valgarbeidere fra det Demokratiske partiet vise folk hvordan de skulle stemme på Biden. Hun skal også ha vært vitne til tilfeller der valgarbeidere ødela stemmer for Trump.

Trump kan vinne

Ifølge Giuliani er valgfusket i Michigan grovere enn i Pennsylvania, og så utbredt at mange nok stemmer vil bli erklært ugyldige til at Trump vil vinne begge disse delstatene.

Når han har vunnet der, trenger han bare fire valgmenn til for å vinne presidentvalget. Giuliani er overbevist om at Trump-kampanjen vil finne nok bevis på tilsvarende valgfusk i andre delstater styrt av Demokratene, til at Trump vil få de valgmennene han trenger for å fortsette som USAs president i fire år til.

