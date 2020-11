annonse

annonse

Erna Solberg (H) er mest populær som statsminister i neste periode. Det fremgår av en ny Nationen-måling.

I undersøkelsen som Norfakta har gjort på vegne av Nationen , kommer statsminister Erna Solberg (H) best ut.

43 prosent av de spurte svarte «vet ikke» på spørsmålet om statsminister, men blant dem som hadde en ønsket kandidat, var fordelingen følgende:

annonse

49,5 prosent ønsker Solberg som statsminister, 25,7 prosent ønsker Jonas Gahr Støre Ap) og 14,9 prosent ønsker Trygve Slagsvold Vedum (Sp), mens nær 10 prosent oppga andre politikere.

Les også: Hvorfor har du så lave tanker om nordmenn, Erna?

Statsministeren er særlig vestlendingens statsministervalg. To av tre velgere i Solbergs egen landsdel ønsker at hun fortsetter, mens 48 prosent på Østlandet sier seg enige.

annonse

Støre ligger, kanskje noe skuffende, like under 30 prosent i de tradisjonelt sterkeste landsdelene for Arbeiderpartiet: Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Vedum ligger over 20 prosent i det to nordligste landsdelene, med samme andel i sør.

Målingen er gjennomført i perioden 6.–7. oktober med et utvalg på 1.001 personer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474