En refleksjon over hvor vi er på vei!

Står vår velferdsmodell ovenfor en snarlig system-kollaps? Den reelle arbeidsledigheten er egentlig skyhøy i Norge – SSB forteller deg ikke det du egentlig burde få høre! «Skuespillet» finansieres med penger fra oljen, så lenge vi har disse – Mange mennesker som er avhengig av velferdsstaten stemmer på partier som i realiteten ønsker å fjerne inntektene fra oljen! De stemmer i realiteten på å fjerne eget inntektsgrunnlag!

I Norge har vi i dag ca 400 000 uføretrygdede. Hva om halvparten av disse antas arbeidsføre og skulle melde seg på arbeidsmarkedet? Hva om halvparten av de 960 000 offentlige ansatte i et betydelig overdimensjonert forvaltningsapparat skulle bli beordret til å melde seg på arbeidsmarkedet? I øyeblikket har vi 201 000 som går på dagpenger, 168 000 som går på AAP(også arbeidsledige). Det sitter også ca. 15 000 i mottak bekostet av fellesskapet.

Samtidig, i lys av ovenstående, ser vi at et flertall av våre yrkespolitikere hevder at Norge trenger økt arbeidsinnvandring! Det er også krav om økt inntak av «Kvoteflyktninger», ofte til et liv hvor man trenger 70 ganger mer energi enn hvor man kom fra. I miljøsammenheng – Hvordan henger det på «greip» å fylle opp et av verdens mest resurskrevende land å bo i, med hundre tusener av nye mennesker, de fleste av dem analfabeter, når man samtidig hevder at vi står ovenfor en «Klimakrise» og i realiteten har nærmere en million mennesker i arbeidsfør alder som ikke har reelt arbeid?

Glem alt du hører om at det såkalte «Grønne skiftet» løser disse problemene. Det «Grønne Skiftet» tett oppunder Nordpolen er i hovedsak en ide, eller en ideologi – Ingen vet om dette såkalte skiftet vil gi bærekraftige arbeidsplasser (arbeidsplasser som ikke trenger subsidier fra fellesskapet)!

At børsene eksploderer i ekstase hver gang noen kommer med en ny «luftig grønn ide», er kun et sykdomstegn hvor realisme ikke lenger har noen plass. For de som følger med i timen, ser vi at de fleste grønne «ideer» kun er drevet av muligheten for adgang til fellesskapets kasse!

For den som kan regne så er det ingen hemmelighet at vi sitter på et «et førerløst tog» på vei mot en for velferdsstatens system-kollaps! Samtidig er det sterke yrkes-politiske krefter i sving for å avvikle den eneste næringen(oljeindustrien) som betaler regningen for dem selv, og våre trygdeordninger – En gedigen mental kortslutning?

Til dere som stemmer i valg, og er i grupper som nevnt over – gjør deg noen refleksjoner om ditt valg sikrer deg de framtidige inntekter du planlegger livet ditt på – Oljefondet varer ikke evig!

