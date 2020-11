annonse

Slik innleder VG en artikkel med tittelen «Han eier ikke coronavett»

– Hun blir skamfull når hun ser hvordan mannen trosser smittevernreglene og nekter å høre på henne. Hun misliker signalene han sender til barna. Hvordan skal hun unngå forakten mot ham som er i ferd med å vokse frem? Jeg synes det er vanskelig å takle at mannen min er så uforsiktig med covid-19. Jeg ønsker at vår familie – vi har en gutt på 17 år og en jente på 10 år – skal være konsekvente med smittevernreglene.

En mor forteller om at hun har problemer med å forholde seg til sin mann – ja faktisk forakter ham – fordi han ikke overholder korona-reglene. Resten av artikkelen, som befinner seg bak en betalingsmur, har jeg ikke lest, og jeg akter heller ikke å gjøre det. Pengene mine gir jeg av prinsipielle grunner ikke til de etablerte massemediene, som jeg betrakter som utbredere av løgn og propaganda.

De siterte linjene burde imidlertid være tilstrekkelig for å få det til å gå kaldt nedover ryggen på en.

Ikke bare er vi i ferd med å ødelegge vår økonomi og å innføre en politi- og angiverstat i et absurd forsøk på å bekjempe noe vi i dag vet at ikke er stort farligere enn vanlig influensa, og tilnærmet ufarlig for friske personer under 70 år, men er også godt i gang med å forgifte selv de nærmeste sosiale relasjoner.

Når en mor eller far føler trang til å stå frem i massemedia for å fortelle om sin forakt for en ektefelle som ikke overholder noe staten har påbudt, og dermed er et dårlig forbilde for barna, altså at vedkommende mor eller far setter troskap mot staten høyere enn familiebånd, ja da lever vi i et totalitært samfunn. Hvorvidt det staten påbyr borgerne å innrette seg etter er tankene til en diktator, religiøse dogmer eller smittevernstiltak spiller ingen rolle. Et samfunn der innbyggerne til de grader identifiserer seg med staten at denne blir viktigere enn tilknytningen til ens nærmeste, er et totalitært samfunn.

Den type bekjennelse den anonyme moren står frem med i VG, kunne ha vært hentet fra Hitlers Tyskland eller Stalins Sovjet.

I Stalins Sovjet dyrket man Pavlik Morozov, 13-åringen som anmeldte sin egen far for anti-sovjetiske aktiviteter og sørget for at denne ble sendt i arbeidsleir og senere skutt, og som sammen med sin yngre bror endte med å bli drept av sin bestefar, onkel og andre nære slektninger. For sovjetmyndighetene var Pavlik Morozov et ideal som barn og unge ble opplært til å beundre og etterlikne, fordi han satte staten og partiet over naturlige menneskelige bånd, inkludert hensynet til sin nærmeste familie.

Etter noen uker med skjerpede korona-tiltak er vi allerede i ferd med å få «stalinistiske» tilstander her på berget.

Folk dømmes til drakoniske bøter fordi publikum tipser politiet om at de har brutt karanteneplikten. Fester og sammenkomster utløser politianmeldelser. Myndighetene truer med å forby juleselskaper – et forbud som bare kan gjennomføres ved at naboer tyster på hverandre. Trolig er det bare et tidsspørsmål før det opprettes en korona-telefon, slik at det blir mulig å tipse myndighetene om brudd på karanteneplikten, antatt smittede personer, folk som pusser nesen på gaten, og liknende.

At ektefeller i et slikt klima vender seg mot hverandre og tar statens parti er ikke til å undres over. Trolig er det bare et tidsspørsmål før vi folk under fullt navn tar avstand fra sine nærmeste, venner og bekjente eller arbeidskolleger for manglende respekt for korona-tiltakene, eller før vi får våre egne Pavlik Morozov-er, altså barn og unge som tipser lærere og andre representanter for myndighetene om foreldres og søskens brudd på korona-bestemmelsene.

Jeg er ingen religiøs person, men føler i dagens situasjon likevel trang til å påkalle høyere makter: Kjære Gud, sørg for at korona-tiltakene bryter sammen så Norge igjen blir et fritt land, og vi kan få stilt personene som har innført korona-diktaturet, for retten for deres inkompetanse og overgrep

