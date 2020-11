annonse

Armenske sikkerhetstjenester har avverget et attentatforsøk på landets statsminister, Nikol Pasjinian. Tidligere makthavere skal stå bak, ifølge NTB.

Ifølge Armenias sikkerhetstjenester skal de tidligere makthaverne også ha ønsket å ta makten i landet.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax skriver at Artur Vanetsian, som var leder for den nasjonale sikkerhetstjenesten under Serzj Sargsian, er blant de pågrepne. Sargsian ble avsatt etter store protester i 2018. I tillegg skal ledere for det nasjonalistiske partiet Adekvat være blant de pågrepne.

Det har vært store demonstrasjoner i Armenia siden det ble våpenhvile i krigen mellom landet og Aserbajdsjan natt til tirsdag norsk tid.

