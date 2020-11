annonse

Mye tyder på at Norge ikke kan spille nasjonsligakampene mot Romania og Østerrike. Det kan få betydelige konsekvenser.

Lørdag kveld var helseminister Bent Høie (H) bestemt på at han ikke vil gi fotballen noe unntak fra karantenereglene for å reise utenlands for å spille kamper, og det meste tyder på at det ikke blir noen kamper mot Romania og Østerrike.

Dette melder NTB.

Ifølge konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund vil det kunne bety at Norge idømmes 0-3-tap, som tilsier at sjansen til å vinne nasjonsligagruppen glipper.

– Kampen kan ikke utsettes da det ikke finnes ledige datoer. Dersom vi ikke møter, er det stor sannsynlighet for at disiplinærkomiteen (i Uefa) vil dømme tap 0-3, sier Fisketjønn til VG.

I Det europeiske fotballforbundets (Uefa) regelverk kommer det fram at Norge mister alle rettigheter til pengeutbetalinger for kamper som blir avlyst. NFF kan også bli holdt ansvarlig for det økonomiske tapet som følger med at kampen ikke blir gjennomført.

I de samme reglene står det at dersom Norge i ytterste konsekvens skulle bli diskvalifisert fra turneringen, vil alle kampene strykes, og Norge vil miste alle poengene i gruppespillet. Det vil i så fall medføre nedrykk til C-divisjonen i nasjonsligaen og et betydelig fall på Fifa-rankingen.

