NTB unnlater å formidle hele Trumps meldinger.

I nyhetsmeldingen angående den planlagte støttemarkering i Washington skrev NTB at «demonstrasjonen samler ulike grupper som støtter opp om hans ubegrunnede anklager om storstilt valgfusk».

NTB linker ikke til kilder i sin påstand, noe som kan bety at det er deres egen konklusjon. Både Trump, pluss topp-republikanere, og flere advokater, hevder at de sitter på bevis for omfattende valgfusk.

I forrige uke gjorde Resett et poeng av å legge ut hele Trumps pressemelding, da NTB ikke gjenga det Trump hadde skrevet.

Velger bort uttalelser

Nå har NTB nok engang ungått å gjengi deler av Trumps uttalelse på twitter i forbindelse med støtte-markeringen som blir avholdt i Washington lørdag.

NTB fjernet det Trumps skrev om det amerikanske valget. Den amerikanske presidenten skrev at valget var rigget og nevnte blant annet dataprogrammet Dominion som det er blitt avdekket feil på.

– Det varmer hjertet å se den enorme støtten der ute, særlig de spontane demonstrasjonene som dukker opp i hele landet, deriblant en stor en i D.C. Jeg kommer kanskje innom og sier hei, skriver Trump på Twitter, skrev NTB.

NTB har unnlatt å gjengi den siste setningen der Trump skriver at «valget var stjålet, fra Dominion helt til toppen og nedover».

Resett har tidligere skrevet om den angivelige datafeilen i programvaren Dominion. En feil som i ett tilfelle skiftet flere tusen stemmer fra Trump til Biden.

Den siste setningen i tweeten til Trump er også hovedbudskapet til støttemarkeringen blant Trumps supportere. Deres markering er også en demonstrasjon mot valgfusk og mistilliten til det amerikanske valgsystemet.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020