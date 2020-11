annonse

Vi som reiser liker forutsigbarhet. Det er det langt fra nå. Hvor mange ganger dere truer med aksjoner og streiker klarer vi neppe å telle.

(For ikke mange år siden talte jeg hele 6 streiketrusler på 6 uker!) For ikke så lenge siden var det pilotstreik hos dere begge og nå ble det nettopp avverget i siste liten en streik hos SAS. Skjønner dere ikke at dere er i ferd med å sage av den gren dere selv sitter på!?

Dere snakker om viktigheten av å ta vare på et velferdssamfunn. Vel, da bør dere bruke deres streikerett med stor varsomhet. Det gjør dere iallfall ikke. Og i særdeleshet ikke dere som er organiserte i Parat! Den organisasjonen har ødelagt mye for dere og deres fremtidige arbeidsplasser!

Så står dere utfor Stortinget å «gråter deres modige tårer».

Men når myndighetene anbefaler folk IKKE å reise så dumper dere prisene og oppfordrer de samme folkene til nettopp å reise. Dette er en iallfall en dobbeltmoral uten sidestykke!

Og når en utenlandsk konkurrent dukker opp så skriker dere opp da også. Men VET dere virkelig ikke hvordan dere da skal møte dem? Da skal jeg fortelle dere det :

Dere kunne gitt billige billetter dere også – MED REFUSJONSRETT I DISSE TIDER! Når Wizzair gir full til-gode-lapp til senere uten gebyrer på en fullprisbillett som koster det samme (eller MINDRE!) enn deres billigbilletter UTEN refusjon eller til-gode-lapp, ja, så taper dere jo. Og når myndighetene fraråder reise, så er det jo en selvfølge at dere uten å mukke gir til-gode. Men, neida det skjer ikke – for dere kansellerer selvsagt ikke, dere flytter avgangen bare noen timer til et helt umulig tidspunkt for oss som skal reise videre, og da så!

Videre kan jo dere i Norwegian for eksempel gjenoppta ruter som Tromsø-Trondheim så ikke SAS er alene om den strekningen til blodpriser. For etter de siste års flypriser vil jeg kalle det nettopp for det – de prisene som SAS opererer med der! Og hvem tør å ta Norwegian Tromsø-Oslo-Trondheim når avgangene stadig endres og det ender med en ekstra dyr overnatting i Oslo (hvis det nå er et hotell å oppdrive)?

Også kunne dere jo ha litt mer oversikt over hva dere faktisk har å rutte med. Siden juni har det vært aktuelt for meg å fly med dere 3 ganger. Men hver gang er det minst 3 endringer per tur før turen blir noe av. Og jeg hører fra mange andre at dette er ganske så vanlig. Og helt håpløst om en skal over 2 strekninger i Norge, for eksempel Stavanger-Oslo-Tromsø. Da skal man være sjeleglad om man kommer fra start til mål på samme dag – nå dagen med turen endelig kommer. Jeg klarte det så vidt. Turen som egentlig skulle ta 5 timer ble på 14 timer! Men jeg slapp jo å overnatte!

Nei, sorry, Norwegian og SAS – jeg føler IKKE med dere lenger. Går dere konkurs er det mye deres egen skyld. Velkommen Wizzair! Og jeg håper snart at Ryanair kommer også!

