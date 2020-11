annonse

De norske fotballherrenes bortekamp mot Romania i Uefas nasjonsliga er avlyst som følge av at Norges lag ikke kan reise utenlands.

Det får TV 2 opplyst fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa), ifølge NTB.

Bakgrunnen for at Norge ikke kan spille kampen, er at hele laget er satt i karantene som følge av at visekaptein Omar Elabdellaouis har testet positivt på coronaviruset

Landslaget var i ferd med å reise til Romania lørdag og sto klare på Gardermoen da kontrabeskjeden kom: Helsedirektoratet påpekte at det vil være et brudd på den nasjonale covid-19-forskriften å reise.

Først lørdag kveld ble det klart at kampen avlyses. Uefas kontroll-, etikk- og disiplinærkomité skal avgjøre hvilken konsekvens avlysningen får for resultatet.

