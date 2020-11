annonse

Hundretusenvis av mennesker samler seg i USAs hovedstad Washington D.C. i en støttemarkering for president Donald Trump.

Det er ventet over 100 000 mennesker til markering der Trumps tilhengere vil demonstrere mot valgfusk i det amerikanske valget. Du kan se direktesending fra Washington i YouTube-lenken under. Markeringen vil starte 21.00 norsk tid lørdag.

Du kan også besøke nyhetskanalen NTD som også vil streame direkte fra demonstrasjonen.

Bråk

Det er ventet at Black Lives Matter og Antifa-ekstremister vil møte opp og lage bråk, ettersom de ikke ønsker at Trumps tilhengere skal få bruke ytringsfriheten sin.

Det har vært flere støttemarkeringer for Donald Trump i USA, og alltid har det vært ekstremister fra Antifa og Black Lives Matter til stede. I videoen under kan du se en eldre mann bli slått i ansiktet kun fordi han holder et amerikansk flagg og støtter Donald Trump, under en Trump-markering i Portland.

President Donald Trump setter pris på støtten fra sine tilhengere.

I en uttalelse på Twitter skriver Trump at han «det varmer hjertet å se den enorme støtten der ute», og at han kanskje vil møte opp selv.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!

