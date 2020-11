annonse

annonse

Ifølge NBC News er minst tjue personer pågrepet og en person er alvorlig skadd etter en knivstikking under sammenstøt etter en Trump-demonstrasjon i Washington.

Det opplyser politi- og brannmyndigheter til NBC News.

En talsmann for brannvesenet i hovedstaden sier at en person ble knivstukket lørdag kveld lokal tid, da det brøt ut en slåsskamp mellom to større grupper, skriver NTB.

annonse

Lokale myndigheter opplyser at 20 personer er pågrepet i forbindelse med sammenstøtene, og at to politibetjenter har blitt skadd.

Flere videoer under viser hvordan Trump-supportere ble utsatt for blind vold av venstrekestmister. Donald Trump kalte de for avskum på twitter.

Radical Left ANTIFA SCUM was easily rebuffed today by the big D.C. MAGA Rally crowd, only to return at night, after 99% of the crowd had left, to assault elderly people and families. Police got there, but late. Mayor is not doing her job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

BLM rioter rushes in and punches a woman in the back of the head as she’s walking away. #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/1lrfD4MLxW — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 14, 2020

annonse

Young couple in DC followed by crowd of BLM-antifa thugs who hit them and throw liquid on them. #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/Lqo4evvviK — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 14, 2020

“You better run mother f—ker” BLM-antifa assault older man trying to leave the area after the #MillionMAGAMarch. pic.twitter.com/S26myo9bgk — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 14, 2020

Countless assaults in DC. This is out of control. pic.twitter.com/YD0b7ULZpj — Henry Rodgers (@henryrodgersdc) November 15, 2020

DC Police blocked off BLM again so Trump supporters couldn't get through and were made to go through BLM group which then attacked them. #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/tS7YTEe51X — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 14, 2020

Here is the beginning of what happened tonight. #DCProtests pic.twitter.com/YsZCdeGi5E — Black House News (@blackhousenew) November 15, 2020

annonse

Sure would be nice to watch this man put on trial and walked into prison pic.twitter.com/ydppNjjFG2 — Benny (@bennyjohnson) November 15, 2020

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474