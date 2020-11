annonse

Meningsmålingene lyver ikke. Ap er nærmere halvparten av ultimatumet til Jagland enn virkeligheten. De har ikke fornyet seg mye siden Gro. Forblitt liksomkamerater. Skjelt hverandre ut på bakrommet.

Partiet er frontet av en mangemillionær. At de dør for egen vilje og godtar det, er en hysterisk tragedie. Sett utenfra.

Med en passiv muslim som nestleder. En som først kuppet kollegaen Giske, siden ikke har tatt et steg nærmere makten. Hvorfor ikke? Kanskje fordi hun vet at det hadde gått – om mulig – enda verre? Bedre å vente. Men på hva da?

Ap tror de har en guddommelig rett til å styre Norge. At de ikke behøver lytte til folket eller tiden, bare kan reprodusere sin nepotisme og folkeforakt som står i grell kontrast til navnet Arbeiderpartiet, navnet som har blitt en anakronisme. I dag består partiet nesten utelukkende av akademikere og karrierepolitikere. Alle vet det. I tillegg har de en ikke ubetydelig støtte blant ca. 80 % av landets muslimer.

Ikke alle som stemmer på Ap er profesjonelle papirflyttere, men partiet er ikke lenger den skapende kraften i Norge. Medlemmene forstår ikke sin samtid. Står igjen i 60-tallsgjørmen og 80-tallsleirene. Synger gamle sanger om igjen. Et parti med det navnet kan ikke ha en mangemillionær som leder. Det går bare ikke. Men de tror kanskje at det er normalt, siden Gro bodde på Frogner og siden rivieraen? Hvor mistet de seg selv så tungt og hardt? Hvorfor var det ingen som stoppet prosessen? Nå er det for sent. Ap dør for eget grep.

Det kan i beste fall vare et tiår eller to til. Ung er verden ennå ikke, kjære kamerater. Foren eder i nepotisme. Ikke snakk med Giske og Bøhler, dem står vi sammen imot. De taler partiboka midt imot.

Ved et skolevalg på ungdomsskolen på 80-tallet ble jeg innstendig bedt om å fronte Arbeiderpartiet av lærerne. Ikke fordi jeg var medlem eller hadde sagt noe fordelaktig om dem. Det var bare ingen andre som ville det. Så de ba meg, som de nok visste kom til å si: Ok, da. Jeg tror det var holdningen til Ap. Allerede da. Men de var nok høye på seg selv. Inne i sin egen boble.

Jeg har ofte tenkt på den situasjonen i samlingssalen på slutten av 80-tallet, eller Gro-tallet, som man i ettertid kan kalle det. Den gang var jeg for nær det sosiale liv blant umodne tenåringer (som meg selv) til å forstå noe som helst av det som egentlig skjedde. Mest applaus fikk Rødt (som het RV da) og SV. Aps applaus var lunken, men ok. De andre ble ledd av. FrP ble buet før Petter, som meg hadde blitt bedt om å gjøre noe han ikke ville, fikk sagt et ord.

Hadde Ap i dag hadde hatt en synlig, sterk og ung politikergenerasjon, en som kunne tatt over for de som i dag mister ansikt etter ansikt, så hadde det vel gått vært greit for partiet. Men Ap virker i utakt med alt. Særlig fremtiden.

Giske blir aldri partileder, men han har i hvert fall menneskelig og åpen kontakt med partiets alle undergreiner. Hvem i toppledelsen av AP har det i dag?

Ap tror ennå at de er det «eneste» partiet du kan stemme på. Du har vel stemt «rektig»? spurte folk før. «Rektig» på innlandet, der partiet var enerådende før, var synonym for Arbeiderpartiet. Den gang da de var et parti for arbeidere flest. Det har nok satt seg i ryggmargen hos mange som har villet kjempe for såkalt småkårsfolks rettigheter, det at Ap har definert hvor grensene går.

Når Høyre nå ligner Arbeiderpartiet i nesten alt, er det vanskelig å lage grenser som betyr noe. Og når Senterpartiet er nesten like stort som Ap, så er det vanskelig å inneha den rollen de er vant med. De sliter. Men vil ikke innrømme det. Går heller ned den veien som ikke funka. En gang til. Venter på hvem?

Ap sliter. Men de har ingen løsning. For Tajik vil vente. Hun er passiv. Innen hun tar ansvar kan Ap være et Sp for Ap, slik Sp er for AP i dag.

Kanskje Taik nøyer seg med Landbruksministerposten? Hvis ikke bør hun komme på banen og snakke Ap-politikk anno 2020. Ja, hva er egentlig det?

