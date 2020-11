annonse

Den amerikanske psykologiforskeren Dr. Robert Epstein har funnet data som viser tydelig at Google forsøkte å få Demokratene til å vinne valget.

Kun demokratiske velgere fikk en påminnelse om å gå og stemme. Da Google fikk nyss om at Epstein hadde avdekket dette, endret det seg over natten, sier han i et intervju med Epoch Times.

Google vil endre folks tenkemåte

Dr. Epstein er senior psykologiforsker ved American Institute for Behavioral Research and Technology. Siden 2016 har han jobbet med et valgmonitoreringsprosjekt der de har satt opp systemer for å kartlegge hva Big Tech selskaper viser folk i dagene før et valg.

I år har de rekruttert 733 forsøkspersoner i vippestatene Arizona, Florida og North Carolina, som har blitt utstyrt med spesiell programvare som til sammen har lagret over 500 000 såkalte ephemeral experiences, dvs. flyktig innhold vi ser på Internett, som påvirker oss, varer noen sekunder og så forsvinner.

– Vi vet fra lekkasjer fra Google at ephemeral experiences brukes temmelig bevisst og strategisk for å endre folks tenkemåte og oppførsel. Det er hevet over enhver tvil, sier han.

Ingen konservative ble oppfordret til å stemme

I uken før valget fant de at kun venstreorienterte forsøkspersoner fikk påminnelser om å gå og stemme på Googles hjemmeside. Ikke en eneste av forsøkspersonene som identifiserte seg som konservative, fikk påminnelsen.

– 100 prosent i en gruppe og 0 prosent i en annen gruppe. Man ser ikke det så veldig ofte, sier Epstein.

I et intervju på America Is Talking påpeker han at Googles hjemmeside sees på 500 millioner ganger per dag i USA, og at denne typen påminnelse dermed kan ha påvirket flere hundre tusen, kanskje millioner, av stemmer hvis den har blitt brukt systematisk i stor skala.

Dr. Epstein har tidligere regnet ut at hvis alle selskapene i Silicon Valley drar i samme retning, kan de endre 15 millioner stemmer.

Artikkel trukket og manipulasjon stoppet over natten

Dr. Epstein informerte New York Post om sine funn 29. oktober, og de var svært interessert i å skrive om det.

New York Post får 32 % av trafikken sin fra Google, og i likhet med andre store aviser som The Guardian og New York Times, deler de sine e-poster med dem.

– Jeg sendte dette materialet til New York Post med vilje fordi jeg ville at Google skulle få vite hva vi hadde funnet, sier han.

Samme natt ble artikkelen trukket, og fra og med midnatt 29. oktober og frem til valgdagen 3. november, fikk alle forsøkspersonene stemmepåminnelsen på Googles hjemmeside.

– Tilsynelatende fikk vi Google til å gi seg med alvorlig velgermanipulasjon, sier han til America Is Talking.

Han mener det er gode nyheter, fordi det betyr at vi ikke bare kan finne ut hva disse selskapene gjør, men også få dem til å slutte med det.

