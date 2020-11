annonse

annonse

To juridiske notater konkluderer med at Bent Høie ikke kunne forby Norges fotballherrer å reise til Romania. – Det har vi ikke gjort, sier helseministeren.

Norges Fotballforbund ønsket i det lengste å få gjennomført landslagets reise til den nå avlyste bortekampen mot Romania, men fikk ikke medhold av helseminister Høie (H).

NFF uttaler at landslaget ble nektet av regjeringen å reise til Bucuresti, men Høie tolker situasjonen annerledes.

annonse

– Vi har ikke sagt at denne reisen som ble presentert i brevet til oss i går ettermiddag, ville vært et klart brudd på covid-19-forskriften, eller lagt ned forbud mot at reisen ble gjennomført, sier Høie i en epost til NTB.

– I brevet til NFF i går ble det imidlertid påpekt at reiseopplegget vil være i en juridisk gråsone, fordi ingen har forestilt seg at noen ville utfordre reglene ved å samle en hel tropp, der flere er nærkontakter med en smittet spiller, og støtteapparat på et chartret fly på denne måten. Det kan heller ikke være tvil om at reisen ville ha gitt økt risiko for at dem som nå er i smittekarantene kommer i nærkontakt med andre, fortsetter helseministeren.

– Høies ansvar å avklare

Advokat Audun Ludvig Bollerud i advokatfirmaet Økland er blant dem som likevel reagerer på Høies opptreden lørdag kveld. Han har på eget initiativ laget et juridisk notat som konkluderer med at fotballandslaget hadde lovhjemmel til å reise til Romania.

annonse

– Jeg mener dette er maktmisbruk fra Høies side. Han skal ikke la det være opp til borgerne og Norges Fotballforbund å vurdere om de har tolket reglene riktig, sier Bollerud til NTB og fortsetter:

– Helseministeren lar det ligge en uklarhet i luften som det er hans ansvar å avklare. Han skyver det over på NFF uten å avklare om det er innenfor regelverket eller ikke. Han vil ikke ta stilling til det fordi han heller vil la NFF få det problemet.

I sin vurdering viser Bollerud til Grunnlovens paragraf 113, som sier at «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov».

– Ikke brudd på forskriften

Norges Fotballforbund har på sin side fått hjelp av advokatfirmaet Thomassen til å vurdere det juridiske i det som ble oppfattet som et forbud mot å reise utenlands.

Advokat Henning Harborg i Thomassen er på linje med Bollerud. Advokatfirmaet er enig med NFFs synspunkter og konkluderer blant annet med følgende:

* De norske reglene gjelder kun i Norge. Hva som venter i Romania og Østerrike, er et spørsmål for rumenske og østerrikske myndigheter. Den norske forskriften gjelder ikke der.

annonse

* Det eneste mulige bruddet på forskriften vil da være reisen fra hotellet til flyplassen, samt passering av sikkerhetskontroll, innsjekking på fly og eventuelle andre bevegelser på flyplassen.

* Så lenge man klarer å unngå nærkontakt i forskriftens forstand, det vil si avstander under 2 meter, under reisen og inn på flyet, kan forskriften vanskelig være brutt.

Advarsel

Norges Fotballforbund skrev lørdag ettermiddag et brev til Helsedepartementet etter først å ha blitt gjort oppmerksom på at landslagets reise utfordret bestemmelsene i den norske covid-19-forskriften.

Høie mente da at den reiseplanen som ble lagt fram i NFFs brev, var i en juridisk gråsone. Han så seg dermed nødt til å advare landslaget mot å reise, men avviser at han la ned noe forbud.

– Jeg advarte på denne bakgrunn mot at NFF gjennomførte reisen slik den ble beskrevet. Det er imidlertid NFF som har ansvaret og på selvstendig grunnlag tok beslutningen om å ikke gjennomføre reisen. Og jeg er glad for at NFF tok denne avgjørelsen, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474