annonse

annonse

Sosiale medier som Parler, Newsmax og Rumble, flagger og begrenser ikke, slik Facebook og Twitter gjør.

Mer enn 3,3 millioner har lastet ned Parler fra Apple og Googles nedlastningsløsninger siden 3. november. Nettverket har nå 7,3 millioner brukere, ifølge overvåkingstjenesten Sensor Tower, skriver NTB.

Flere andre konservativt-lenende plattformer og sider har hatt stor brukervekst, blant dem TV-kanalen Newsmax.

Republikanske folkevalgte og Trump-administrasjonen har benyttet seg av Parler. TV-verten Maria Bartiromo fra Fox Business kunngjorde denne uka at hun forlater Twitter til fordel for Parler.

Thx 4 helping me crack 1-million followers on @parler_app there now talking about #breakingnews . Looks like it's about to get hot in the kitchen. We will cover it tomorrow @MorningsMaria @FoxBusiness & I'll be posting on Parler bc as you know I won't tolerate censorship 💪🏼 pic.twitter.com/2TVDMqgCX8

— Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) November 12, 2020