Det nærmer seg jul. Og vi trenger deres hjelp.

Vi hadde jo en anelse selv, vi som hadde lest manuset på forhånd. Det er en «stemme» helt utenom det vanlige som er ute med bok.

Men de etablerte miljøene har sin egen agenda, og vi forventer at de kun motvillig kommer til å gi omtale til noe som har med Resett å gjøre.

Vi mener selv at denne boken burde stått fremme i alle Norges bokhandlere, snarere enn mye av det de har utstilt nå. Både Shurikas «Min kamp for frihet – og kjærlighet til Norge» og «Knefall» av Helge Lurås er nå tilgjengelig for bestilling for bokhandlere hos Forlagssentralen.

Å kjøpe bøker hos Resett Forlag og handle i nettbutikken vår er en måte å støtte Resett på.

Vi har en liten mulighet til å gå i økonomisk balanse i 2020 for første gang, men da er vi avhengig av en ekstra innsats fra dere lesere i de ukene som er igjen av året. Vi håper dere kan tegne abonnement hos oss eller donere en ekstra sum frem mot jul. Vi trenger virkelig deres hjelp for å overleve.

Alle som tegner abonnement får også epost med tilbud om gratis eksemplar av boken Veien til Resett. (Og dere som allerede har abonnement eller som donerer sjenerøst på andre måter kan også sende oss en epost til [email protected] med adressen deres og be om et eksemplar. Vi vil gjerne gi noe tilbake til dere som støtter oss).

Og nå som julen nærmer seg og man skal finne gaver: Hvilke andre bøker utgitt denne høsten kan skilte med slike tilbakemeldinger som Shurika hittil har fått? En bok skrevet av Shurika kan dere trygt gi i julegave også til deres mest Resett-kritiske venner og familie. Det er simpelthen en «tverrpolitisk» bok.

Kjøp våre bøker her og hjelp til med å spre et viktig budskap. Vi satser på å ha klar en lydbok av Knefall i løpet av 7-10 dager.

——————-

«Lenge siden jeg har lest en så ærlig bok! Shurika Hansen har levert en sterk, uredd historie om både seg selv og sitt liv, men gir oss også en inngående innsikt i hvordan altfor mange barn har det «bak sløret» i islamske miljøer.. Takk for at du ble sterk nok til å være deg selv, en fri individualist!

Boken burde være pensum for hele Stortinget og regjeringen. #minkampforfrihet»

«Jeg bruker mye tid på boka, for det er hele tiden noe jeg bare MÅ lese høyt for mannen min.»

«Jeg blir ikke lett rørt, men det du har opplevd, og måten du formidler det, får fram følelser hele veien. »

«Er godt i gang med lesingen. Dette er virkelig en «page-turner» av en bok. Anbefales på det varmeste!»

«Den burde vært pensum i skolen»

«Den er ikke lett å legge fra seg»

«Tårene triller etter 20 sider»

«Boka anbefales som varm, empatisk, nyansert, ærlig, uredd, forklarende, interessant og blottet for selvmedlidenhet»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474