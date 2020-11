annonse

For noen år siden satt jeg med min god venn Walid al-Kubaisi i hans lille leilighet. Vi snakket som det som vi pleide å snakke om, politikken og religionen. Jeg sa til ham at jeg er fortvilet fordi på en måte føler jeg at jeg må kritiserer islam, men på den andre siden ser jeg at min kritikk av islam og integrering ble brukt av høyreekstreme miljøer.

Dermed støter jeg fra meg og blir misoppfattet av de som kunne støttet meg, for eksempel feminister og kvinneaktivister eller venstresiden som har drevet kritikk av religion selv. Walid sa til meg at vi har satt oss i en situasjon mellom barken og veden. Når alt kommer alt, er begge to imot oss. Venstresiden pga. at vi kritiserer islam og integrering. Høyresiden kommer heller aldri til å stole på oss fordi vi uansett ikke er en av «dem».

Jeg spurte «hva skal vi gjøre, hvor går veien herfra?» Walid avbrøt meg intenst og sa «Vi må skrive, det er viktig med opplysning.» Jeg svarte min venn at «Ja, fordi jeg kan ikke la være å skrive – jeg har blitt anti-islam.»

Min venn sa da: «Katastrofe, du kan ikke si det!» Jo, svarte jeg, hør her: «Jeg er anti-islam, men jeg er ikke anti-muslim.»

Islam er en politisk ideologi. Men muslimer er en gruppe menneske.

Min venn sa «Ja, jeg hater kreft, men det betyr ikke at jeg hater kreftpasienter. Tvert imot vil jeg gjøre alt for dem.»

Jeg bekreftet hans utsagn om at islam er som kreft og muslimer er som kreftpasienter. De er ofre for sin religion, vi kan ikke hate dem eller kaste alle muslimer ut av Norge eller Europa. Men vi kan fjerne eller helbrede kreftpasienter gjennom opplysning, gjennom å behandle dem som vi behandler etnisk norske mennesker.

Kreftceller får næring og vokser gjennom ulike moskéer der imamer snakker på sitt morsmål. Moskéer som får støtte fra Iran, Tyrkia, Saudi Arabia for å indoktrinere de unge generasjoner som vokste opp her i Norge. Eller de som nylig flyttet til Europa.

De moskéene eller islamske organisasjoner som klarer ikke å støtte ytringsfrihet, støtte karikaturtegninger, ha kvinnelige imamer, homofile imamer, og som har kjønnsdiskriminerende rom i moskéer er kreftceller som hindrer integrering og hindrer samhørighet til landet som muslimer bor i.

Hver moské, hvert bedehus som bidrar til sosial kontroll, æres-vold, gjennom å fokusere på Koran-vers og hadither som er diskriminerende, er en kreftcelle. Moskéer må kontrolleres strengt med krav om at de må leve i Norge og akseptere ytringsfrihet og likestilling ikke med bare ord, men med handling. Mange moskéer får støtte fra andre muslimsk land, og i tillegg får de støtte fra den norske stat og fra kommuner. Og samtidig må alle muslimer betale islamske skatt «Zakat» til dem. Zakat er obligatorisk i islam, og det er helt noe annet en almisser. Fordi Zakat er en fast prosent av inntekter og overskudd som muslimer betaler til imamen i moskéen. Almisser er frivillig.

En annen ting er at moskéer bøtelegger de som har brutt med fasten under Ramadan eller drikker alkohol eller forsømmer sin religiøse plikt. Det er ikke lenge siden at Islamsk Råd Norge (IRN) solgte Halal-stempler til 75.000 kr. Og moskéer og bedehus som er under IRN pålegger muslimer å spise halalkjøtt. Disse moskéene utsteder bøter hver dag som en muslim ikke faster. De har inntekt når de vier eller godkjenner skilsmisse. Jeg og min mann måtte betale for å bli skilt i en moské.

Moskéene har dannet en egen stat i staten, og der sitter de trygt og godt med gode inntekter fra mange sider. Imamer begrenser seg ikke til religiøse spørsmål. De blander seg i politikk, de motarbeider europeiske verdier. De bidrar til demonstrasjoner og mobilisering av muslimer når de skal vise frem sin makt. De blander seg i politiets arbeid, og i alt som er ikke deres jobb.

Moskéer som er imot likestilling og ytringsfrihet, inkludert karikaturer av Allah og profeten hans, må stenges. Vi har flere moskéer i Norge enn minibanker. Steng slike moskéer! Åpne flere barnehager, svømmebassenger, og skaff flere lærere og mer undervisning om kulturen og ytringsfriheten i Norge.

Den politiske ideologien islam er som kreft, men muslimer er mennesker som vi må hjelpe til å frigjøre seg fra den farlige politiske ideologien som står bak barnebruder, steining, terror, æreskultur, æresdrap og sosial kontroll. Islam kan få et menneske til å sprenge seg i lufta eller drepe bare tilfeldige mennesker uten en eneste annen begrunnelse enn paradiset og 72 jomfruer. Dette er like ille som kreft.

Og den sprer seg fra moskéene. Det er umulig å sammenlikne moskéer med kirker. Dere som sammenlikne moskéer med kirker, kan dere nevne en eneste kvinnelig imam eller en eneste homofil imam som leder bønn i en moské i Norge? Mens Pave Frans nå aksepterer homofilt samliv, blir homofile pint til døden av muslimer i muslimske land med full støtte fra imamer i moskeer i Norge. Dette er forskjellen. Og det må de som forsvarer islam og moskéer forstå.

Og vi trenger ikke å minne om det kristendommen var for 300 år siden. Vi må sammenlikne med i dag!

