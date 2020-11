annonse

En mann i 20-årene er alvorlig skadd etter at han lørdag morgen ble knivstukket på Fjell i Drammen. Tre personer er nå pågrepet.

Mannen som ble knivstukket skal ikke være livstruende skadd, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Vedr knivstikking i Drammen: fornærmede er alvorlig skadet, men ikke livstruende. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) November 14, 2020

En mann i 20-årene ble pågrepet og siktet for å ha begått knivstikkingen, og lørdag kveld ble ytterligere to personer pågrepet i saken. De to er siktet for medvirkning til angrepet, skriver NTB.

