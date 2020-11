annonse

Antifa og Black Lives Matter-aktivister skapte bråk og opptøyer under støttemarkering for Donald Trump.

Resett skrev tidligere i dag om støttemarkering i Washington D.C, og la ut mange videoer som viste hvordan radikale ekstremister fra venstresiden gikk til angrep på Trumps tilhengere.

Men det som sjokkerte mange var da en gruppe Black Lives Matter-aktivister begynte å hetse en svart kvinne og hennes barn fordi de hadde på seg Trump-effekter.

En hvit mann ble angrepet da han prøvde å forsvare kvinnen og barna. I videoen under kan vi se at barna er livredd mens de prøver å flykte fra rasende Black Lives Matter-aktivister.

En av jentene i videoen ble skubbet og falt på bakken av en BLM-demonstrant.

– Hun er bare et barn, sier en sjokkert forbipasserende.

Fight breaks out on BLM Plaza between a family supporting Trump and pro-BLM supporters moments ago. DC police trying to calm the situation and separate groups. Sad scene , children are crying and very scared. pic.twitter.com/tWHta2iZFq

Donald Trump skrev på Twitter at de som laget bråk var venstreradikale avskum.

Radical Left ANTIFA SCUM was easily rebuffed today by the big D.C. MAGA Rally crowd, only to return at night, after 99% of the crowd had left, to assault elderly people and families. Police got there, but late. Mayor is not doing her job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020