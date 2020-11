annonse

Statsminister Erna Solberg (H) advarer igjen mot trakassering av utenlandskfødte i Norge.

Det er et smitteutbrudd i et rumensk miljø i Lyngdal som har fått Solberg på banen igjen.

34 prosent av de registrerte koronasmittede er nå født utenfor Norge, inkludert arbeidsinnvandrere, noe som gjør denne gruppen overrepresentert på smittestatistikken, skriver NTB.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har uttalt at det er grunn til å tro at deler av innvandrerbefolkningen ikke bryr seg i like stor grad som den øvrige befolkningen. Det er ikke solberg enig i.

– Nei, mitt inntrykk, som er basert på møter med organisasjoner, både religiøse og andre som jobber mot innvandrermiljøer, er at de tar dette veldig seriøst, sier hun til NTB søndag.

Svensker, polakker og butikkansatte

Nyhetsbyrået skriver at hun advarer mot «økende smittetrakassering mot personer med innvandrerbakgrunn.»

– Vi må slutte å hetse hverandre. Det at man opplever å bli syk er ofte noe man ikke kan noe for selv, det kan være helt tilfeldig. Mange blir nå syke uten at vi vet helt hvor de har blitt smittet, og da er det ingen grunn til å hetse eller kritisere. Fortsatt er det sånn at de fleste som blir smittet, sikkert kan føre sine slektsrøtter mange generasjoner tilbake i Norge, sier Solberg.

Statsministeren sier at hun har fått rapporter om at de som opplever mest hets nå, er svensker, polakker og butikkansatte.

– Svensker som har jobbet i Norge, har følt seg skult på, snakket til og hetset, noe som ikke er bra for vårt nordiske samarbeid. Polakker som kommer til Norge, opplever det samme, fordi det nå har kommet mange fra Polen som har med seg smitte. Butikkansatte blir hetset fordi de sitter bak pleksiglass istedenfor å bruke munnbind, forteller hun.

Avviser dårlig informasjonsarbeid

I Lyngdal i helgen er det registrert 43 smittede etter fem religiøse møter i en rumensk menighet. Ifølge kommunelege Henriette Pettersen skal språkvansker være en av årsakene til at menighetsmiljøet ikke hadde fått med seg de siste innstramningene for arrangementer.

