USAs president Donald Trump innrømmet søndag at Joe Biden vant presidentvalget. Han har likevel ikke gitt opp tanken på å bli sittende.

På Twitter skriver Trump at Biden vant valget, men at dette skjedde fordi valget angivelig ble rigget. Videre slår Trump fast at hans advokat Rudy Guilliani vil komme med ny og «viktig» informasjon om det påståtte valgfusket senere søndag.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020