Voldsvideo gikk viralt på sosiale medier lørdag.

En Trump-supporter ble slått i hodet og falt i bakken av en mann tilknyttet Black Lives Matter-bevegelsen i Washington D.C. lørdag.

Flere titalls tusen Trump-supportere hadde i løpet av dagen møtt opp til en markering i hovedstaden, der de demonstrerte fredelig.

Stjal mobiltelefon

Dessverre dukket det opp ekstremister fra Antifa og Black Lives Matter for å lage bråk.

En voldsvideo som gikk viralt på sosiale medier viste en svart mann angripe en Trump-supporter. Flere skrev på Twitter at de håpet noen kunne identifisere de involverte som angrep den hvite mannen.

I videoen under kan man se en svart kvinne bryte ut i latter, mens den hvite mannen ligger på bakken. Kvinnen ler etter at hun har stjålet mannens mobiltelefon, som han mistet under voldsangrepet.

En annen svart kvinne med gule bukser sparker mannen som ligger på bakken.

President Donald Trump reagerte med sinne etter å ha sett videoen.

– Venstreradikal søppel gjorde dette. De bli arrestert nå!, skrev Trump.

«Million Maga March» ble en stor suksess der tilhengere av Donald Trump møtte opp i et folkehav på Freedom Plaza i byen.

Folk fra hele USA, fra Florida, til Pennsylvania og Colorado, møtte opp for å være med på demonstrasjonen. I videoen under kan vi se Trump-tilhengere som synger den amerikanske nasjonalsangen, og en fredelig Trump-supporter som blir blir utsatt for blind vold.

Markeringen fikk også et par sekunders oppmerksomhet i NRK Dagsrevyen.

De ansatte i NRK hevdet at flere «ekstremistgrupper» tilknyttet Donald Trumps tilhengerskare skulle holde demonstrasjon i Washington D.C. Antifa og Black Lives Matter, som var de som laget bråk, ble omtalt av NRK som «motdemonstranter».

NRK intervjuet ingen Trump-tilhengere i innslaget som varte i 35 sekunder.

