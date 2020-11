annonse

annonse

Tusenvis av president Donald Trumps tilhengere samlet seg lørdag i Washington for å fremme anklagen om at presidenten var offer for fusk i valget.

Først samlet de seg på Freedom Plaza, før de gikk i tog til høyesterettsbygningen. Til stor glede for sine følgere, kjørte Trumps limousin sakte forbi demonstrantene, skriver NTB.

Folk ropte slagord som «fire år til» og bar plakater med påskrifter om at Trump tapte valget på grunn av fusk.

– President Trump fortjener å se hvem som støtter ham. Han fortjener å føle kjærligheten, sa Kris Napolitana til AFP.

Folk fra hele USA, fra Florida, til Pennsylvania og Colorado, møtte opp for å være med på demonstrasjonen.

It was a GREAT honor to speak to TENS OF THOUSANDS of great Americans today at the #MarchForTrump

WE. ARE. THE. MAJORITY.

We are SILENT no longer.

We will ALWAYS fight for @realDonaldTrump and for FREE & FAIR elections.

God bless you ALL!

RT! pic.twitter.com/l2Ni1L98Dk

— Alex Bruesewitz (@alexbruesewitz) November 14, 2020