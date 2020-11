annonse

Vi har en del steintavler her på berget, døde hester som ikke lenger kan finne sin egen mat og får havre av skattebetalerne.

Forrige uke la Fremskrittspartiet frem sitt alternative statsbudsjett. Der foreslår de å kutte ned utgiften på 6,6 milliarder kroner til NRK med to milliarder. Det skapte en stor harme. Media og politikere kalte det forslaget for: galskap, uansvarlig, og ikke minst useriøst. NRK-sjef Eriksen ville ikke kommentere et eventuelt budsjettkutt, men presiserte at deler av de 6,6 milliarder kronene blir gitt tilbake til staten i form av merverdiavgift.

Fremskrittspartiet foreslår også en omlegging av pressestøtten, de vil prioritere lokalaviser. Partiet ser ikke noe grunn til at halvparten av støtten skal gå til de meningsbærende avisene: Klassekampen, Vårt Land, Dagsavisen og Nationen.

Å fremme en slik politikk blir møtt med vantro fra mediebransjen. De hevder at det er skadelig for mediemangfoldet, og at demokratiet og ytringsfriheten vil bli svekket. I verste konsekvens kan vi ende opp med å få Trump-tilstander i Norge.

Resett får ingenting fra det offentlige

Ikke en eneste krone gratis. Men Resett mottar gaver fra fornøyde lesere. La oss smake på den. Resett leverer et produkt gratis (med noen få artikler bak betalingsmur), og mange liker det så godt at de graver litt i lommen av fri vilje. Så sett ville det vært praktisk om Resett fikk de to milliarder kronene Frp vil avkorte NRK. Da kan de fornøyde leserne heller prioritere sine disponible midler på regninger, og andre viktige ting som skatter og avgifter.

Gammelmedia løper i flokk

Resett har ofte kalt de andre for «gammelmedia». Fordi de har har gitt opp. De har vendt virkeligheten ryggen, og sitter der med en tiggerkopp. Det må nok være begredelig når bransjen er delt opp av et par store konserner. De driver storhusholdning og tømmer kassen for å bruke inntektene på alt annet en journalistikk. Gammelmedia blir sultefôret, og er hensatt til å produsere billigjournalistikk.

Det har forringet mangfoldet, og de løper i flokk. Kampen dem i mellom er å hevde seg i flokken, og unngå bli utstøtt. Bjellen som de følger, sier hva de skal mene, eller kanskje mer presist, føle. Der er det et par emner som er tydelige: Trump er slem, Biden er snill. Hvite er rasister, men de forstår det ikke selv, og ikke minst den menneskeskapte klimakrisen.

I flokken er dette opplest og vedtatt. Selv om noen journalister har evne til å reflektere over disse emnene, så kommer viljen i veien. Det kan bli en belastning på arbeidsplassen, ledelsen kan bli irettesettende og medarbeidere kan reagere. Man kan risikere å bli uthengt som en fornekter, eller rasist, og verre er – en som sympatiserer med Frp. Det er nok best for karrieren å holde seg inne med flokken.

I flokken kjemper de innad for å vise de samme følelsene, og her er det mye følelser. De skal settes på trykk, slik at følelsene gjennomsyrer «nyheten». Men utad slår de seg selv på brystet og hevder høylytt at de representerer en bærebjelke i demokratiet, den fjerde statsmakt. En vaktbikkje som som vokter øvrigheten.

Men dessverre er virkeligheten en helt annen. Gammelmedia har endt opp med å bli et lavstatusyrke. De omgås hverandre og diskuterer heftig hvor enige de er. Det er en homogen gruppe, der alle er like, økonomisk, kulturelt, sosialt og ikke minst politisk. Det er en flokk der de tenker likt om det meste – av egen vilje eller av sosial tvang.

