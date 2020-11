annonse

I Dagbladet 31. oktober kan vi lese en artikkel skrevet av en forsker, en postdoktor og en professor, om hvordan muslimer i Norge møter hets, fordommer og fiendtlige holdninger ovenfor dem.

Disse «ekspertene» lager et makkverk av en analyse som til de grader er regelrett propaganda og som ikke stiller et eneste spørsmål ved de problemene som islam og muslimer selv skaper i det norske samfunnet.

Vi aner altså en tåreperse uten sidestykke her, og det er bare å ha lommetørklet klart.

Artikkelen starter med denne setningen:

«Regjeringens nye handlingsplan, og forskningen om muslimfiendtlighet, viser at negative fordommer mot muslimer er et stort problem.»

Da er det egentlig ikke noe vits i å lese mer.

«Negative fordommer mot muslimer er et stort problem?» Mon tro om postdoktoren (det virker som om han fikk doktorgraden sin i posten) forskeren og professoren, har analysert årsakene til disse fordommene? Selvfølgelig har de ikke det. Det er bare det at Norge har så mange brunsvidde, høyreekstremister, som i tillegg er rasister og nazister, at det ikke er noen grunn til å tro noe annet enn at det utelukkende er hatet fra disse forferdelige menneskene som er årsaken til hetsen av de fredelige og snille muslimene i Norge må skjønne.

For knivstikkinger, ran, voldtekter og bilbranner – det skjer av seg selv det. At størsteparten av saker hvor knivstikkinger og bilbranner er innvolvert har en overvekt av muslimske gjerningsmenn – ja det er noe vi dysser ned såklart.

Khomeini skjønne milde.

90 unge muslimer ble spurt av disse «ekspertene» om hvordan de taklet å bli hetset i Norge. Man får jo allerede nå en tåre i øyekroken. Disse stakkars 90 du. De har jo bare vunnet i lotteriet. Fått komme til Norge – landet av melk og honning – hvor de får støtte til å utøve sin tro, mens etniske nordmenn blir tvunget til å måtte akseptere holdninger fra disse som man har brukt mange tiår på å bli kvitt.

Amina (19), kan blant annet fortelle at hun flere ganger har møtt mennesker som hetser muslimer. Men hun sier ikke noe om hun har møtt noen islamister som vil kaste homofile ut fra høye bygninger eller steine utro kvinner. Hun kan imidlertid fortelle oss dette:

«Det er mange som starter med å krenke alt ved meg, enten det er min religion eller at jeg bruker hijab. Men jo mer jeg investerer i dem, jo mer jeg møter dem i dialog, desto oftere ender de faktisk opp med å si at jeg er åpen og raus.»

Stakkars Amina blir altså krenket fordi noen ikke liker at hun bruker hijab. Men det fine er jo at hun bare ved å gå i dialog med disse grusomme vantro nordmennene, jo får de til å forstå at hun er både åpen og raus. Ja, Amina er kanskje så raus av seg at hun synes det er helt greit at mange muslimske kvinner blir tvunget til å gå med en søplesekk tredd over kroppen når de skal vise seg offentlig? Ihvertfall med hijab, siden hun bruker det selv. Hun vil da ikke få andre muslimske menn sprengkåte av at de kan se håret hennes. Fy for skam å lure en stakkars ung muslimsk gutt, som ikke har hatt annet å kose seg med enn en geit eller to i Afghanistan før han kom til Norge, ut i den største fristelse av å se håret til Amina.

Så har vi Amira (24). Hun brukte slør, skriver «ekspertene». Stakkars Amira opplevde noe så grusomt som å bli sett på av denne grunn. Hun beskriver denne ubehageligheten slik:

«Man får de blikkene på seg, det preger deg. Men etter hvert så klarte jeg å se bort fra det. Jeg brydde meg ikke så mye.»

Du verden! For en sterk og modig kvinne dette må være. Hun ble riktignok preget av «hetsen» hun mottok. Folk så jo på henne, noe som er forferdelig for en kvinnelig muslim virker det som. Men Amira klarte å «se bort fra det». Så bra. Med andre ord så forsto Amira at nordmenn er hatefulle, og det er noe hun bare må akseptere og lære seg å leve med. For det at hun kom til et land hvor hun får absolutt alt, som ikke er muslimsk og ikke har muslimske skikker eller kultur, det har selvsagt ikke noe som helst med det å gjøre at hun ble sett på. Det er svært viktig for nordmenn å forstå at det er de som må tilpasse seg Amira og ikke Amira som må tilpasse seg Norge.

Det er så flott.

«Det var likevel vanligere at de unge muslimene beskrev at det var viktig for dem å møte hets med åpenhet og kjærlighet», skriver «ekspertene» videre.

Tårene presser seg på igjen.

For noen flotte ungdommer dette er. For en berikelse de er for Norge og samfunnet. Er det ikke slik vi også ønsker å være? Å møte hets med kjærlighet og åpenhet? Politikere og «eksperter» gjør jo så godt de kan. En liten bilbrann, en knivstikking eller to, og muligens en artig liten gruppevoldtekt av en vantro norsk jente, møtes alltid med kjærlighet og forståelse av norske myndigheter. Disse stakkars skjeggebarna kommer jo fra så jævlige tilstander i deres egne land – hvor islam råder forøvrig – så vi må jo ha forståelse for at det kan bli litt kjedelig for dem i Norge.

Noen fritidsklubber til vil sikkert hjelpe.

