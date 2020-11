annonse

Alt som gjenstår før Frp er enig med regjeringen om en koronakrisepakke er en godkjenning fra partiets stortingsgruppe.

– Det ser veldig bra ut nå, så vi kommer til å innkalle stortingsgruppa vår og gjennomgå det som nå ligger på bordet, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug.

Hun sier seg godt fornøyd med resultatet, og at hun vil anbefale å si ja til avtalen. Blant annet har Frp fått inn betydelige forbedringer for de koronarammede bedriftene og for luftfarten.

Regjeringen la sist tirsdag frem en egen krisepakke på totalt 17,7 milliarder. Ifølge NTB, har Frp i forhandlingsrommet fått økt krisepakken med mellom fire og fem milliarder kroner.

– Det viktigste her er faktisk å sikre arbeidsplasser for bedriftene våre, jobbene til folk. Det er det det handler om. Jeg håper at de forbedringene som er gjort, blir godt mottatt ute der. Både blant dem som eier bedriftene og de som jobber der, sier Listhaug.

