Trump-tilhengere samlet seg i hovedstaden i helgen i en støttemarkering. Det utartet da venstreorienterte aktivister gikk til angrep på fredelige demonstranter. Men de etablerte mediene var tause om den volden som kom. Nå får de kritikk, skriver Fox News.

Eksemplene på volden var mange, og Fox News rapporterer at 20 personer er arrestert. Resett har rapportert om hendelsene som er godt dokumentert på mer høyreorienterte amerikanske nyhetskanaler, inkludert Fox News. Men på CNN, Washington Post og andre venstreorenterte kanaler har det angivelig vært taust.

En som reagerer på dette er den republikanske kongressmannen Lee Zeldin. Han skriver på Twitter at «de fysiske angrepene fra venstreorienterte aktivister er motbydelig», og legger til at «den nærmest totale media-blackouten om volden er forferdelig og talende.»

The President’s supporters have a right to peacefully rally supporting POTUS just like his opponents have that same right. The physical assaults today by violent leftists targeting his supporters is abhorrent. The near total media blackout of the violence is terrible…& telling. — Lee Zeldin (@RepLeeZeldin) November 15, 2020

Han får støtte fra flere. Den politiske analytikeren Doug Stafford sier han skulle ønske at Joe Biden og Kamala Harris tok avstand fra volden, men at mediene ikke kommer til å konfrontere dem med det.

I want to hear @JoeBiden and @KamalaHarris condemn Antifa/BLM criminals who assaulted and harassed peaceful demonstrators in DC today, including elderly and families. Of course they won’t. And “media” won’t make them. — President-Elect Doug Stafford (@dougstafford) November 15, 2020

Den svarte aktivisten Candace Owens skriver at Black Lives Matter og Antifa representerer det absolutte lavmål i samfunnet og at de er de «marxistiske forsoldatene for det demokratiske partier og at de blir gitt et fitt pass av de venstreorienterte mediene».

Black Lives Matter and Antifa represent the absolute vermin of our society. They were created as the marxist foot soldiers of the Democrat Party and given a pass by the leftist-controlled media. Pray for this young woman who was attacked. 🇺🇸🇺🇸 https://t.co/knEDrKkYfF — Candace Owens (@RealCandaceO) November 15, 2020

Også Trumps datter Ivanka refser mediene for å ikke omtale vold mot konservative og Trump-tilhengere.

– Forestill dere hva indignasjonen hvis volden gitt i motsatt retning, skriver hun.

The media’s near total silence about the physical violence being perpetrated against conservatives is shameful & dangerous. Just image the outrage and indignation if this went the other way. Violence is never the answer and instigators must be condemned and prosecuted. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 15, 2020

Her kan man se noen av episodene.

BLM-antifa thugs are running around and beating people on the streets in DC. Video by @VenturaReport: pic.twitter.com/GzV5HRN3So — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 14, 2020

