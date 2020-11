annonse

Den tidligere presidenten Barack Obama kom med voldsomme angrep på nåværende president Donald Trump i programmet «60 Minutes».

Obama sammenlignet Trump med en diktator og antydet at det har vært en «følelse» av at Trump ville «gjøre hva som helst for å holde seg ved makten» under hans presidentperiode, inkludert å drepe mennesker og undertrykke journalister.

Han la til at Joe Biden, som er blitt erklært som valgvinner av media, trenger å signalisere til verden at det ikke lenger er tilfelle.

UNHINGED: Barack Obama — who droned weddings & targeted journalists — compares @realDonaldTrump to a dictator who thinks, "I can kill people. I can throw them in jail. … I can suppress journalists." pic.twitter.com/lMo7C7DD74 — Steve Guest (@SteveGuest) November 16, 2020

Obama sammenlignet også president Trump med et barn, og sa at han er bekymret over at republikanerne etterforsker valgfusk. Obama mener bestemt at det ikke er noe valgfusk.

– Dette er enda et skritt på veien mot å undergrave ikke bare den påtroppende Biden-administrasjonen, men demokratiet i seg selv. Det er et farlig spor. Vi ville aldri ha akseptert om et av våre egne barn oppførte seg slik om de tapte, ville vi vel? sa Obama.

Hykleri

I en artikkel på Fox News påpekes det imidlertid hvordan USAs myndigheter under Obamas presidentperiode overvåket deres journalist James Rosen.

De skriver også at under hans administrasjon ble flere mennesker etterforsket for brudd på spionasjelovgivningen enn under noen annen president.

De påpeker også at Obama autoriserte over 500 droneangrep som drepte et estimert antall på 300 uskyldige sivile.

