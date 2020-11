annonse

annonse

Hovedstaden tar i bruk nye midler for å forsøke å begrense smittespredningen.

NTB melder at byrådsleder Raymond Johansen annonserte tiltakene på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

De nye tiltakene vil vare i to uker i første omgang.

annonse

Innendørs fritidsaktiviteter

Oslo innfører stans i all innendørs fritidsaktivitet for ungdom fra 13 år for å bremse spredningen av koronavirus.

Oslo kommune stanser alle inndørs fritidsaktivitet som kor, korps og teatre. Fritidsklubbene stenges og all innendørs idrett stanses fra tirsdag.

annonse

– Dette må opphøre fra i morgen. Allerede gjelder det et forbud mot konkurranser, kamper og cuper i barne- og ungdomsidretten. Nå skjerper vi altså forbudet til også å gjelde innendørs trening, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse mandag.

Byrådslederen opplyste videre at forbudet ikke vil gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver toppidrett, men er under 20 år. Her vil de nasjonale definisjonene av toppidrett være styrende.

– Samtidig anbefaler vi alle som organiserer idrett og fritidsaktiviteter utendørs om å være så nøye som mulig med smittevernet. Det gjelder holde avstand og trene i mindre grupper. Vi vet at dette er en tøff beskjed å få for barn og unge. Dette handler om å unngå full nedstengning. Det kan fort gå fra vondt til verre, sa byrådslederen.

Røde ungdomskoler

Johansen sa at det den siste tiden har vært en økende smittetrend blant ungdommer, så Oslo kommune innfører også rødt smittevernnivå på alle ungdomsskoler i hovedstaden fra og med tirsdag.

– Vi innfører fra og med i morgen rødt smittevernnivå i ungdomsskolen i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse klokken 15 mandag.

annonse

Rødt nivå innebærer blant annet at barna må deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom dem skal unngås. Man skal også forsøke å ha en meters avstand mellom elever og ansatte.

– Vi ser at mange skoler i Oslo har smitte blant ansatte og elever, og et betydelig antall er i karantene. Vi kan ikke risikere at smitten sprer seg blant ungdommer mens resten av samfunnet er stengt ned. Ungdommer bor stort sett hjemme med foreldre og søsken, og det aller meste av smitte skjer nettopp i hjemmet, sa Johansen. Vil vare til jul Byrådslederen ber folk være forberedt på at de strenge smittevernreglene i hovedstaden vil vare til over jul. – Å tro at man vil åpne opp helt før jul, er lite realistisk. Vi må nok forberede oss på at mange av tiltakene vil vare en stund, sier Raymond Johansen. Han sier byrådet tar sikte på en ny vurdering etter 14 dager på de aller mest drastiske tiltakene. Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474